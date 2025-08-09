Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Что известно об атаке на Днепр утром 9 августа?

Россияне атаковали Днепр рано утром субботы. Ударили по городу ракетами.

Пострадали 3 человека, – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести,

– написал Лысак.

В результате обстрела есть разрушения на территории предприятия. Разбиты авто и здание,, которое не эксплуатировалось. Вспыхнул пожар.