Ворог атакує Полтаву дронами: в місті працює ППО

Увечері 21 вересня над Полтавою літають ворожі БпЛА. По цілях працюють сили ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на секретарку міської ради Катерину Ямщикову.

Що відомо про атаку дронів на Полтаву 21 вересня?

Із 15:33 в Полтавській області оголошено повітряну тривогу. Ворог позпочав чергову атаку на Україну, під атаку також потрапила Полтава.

О 18:10 над містом фіксувалися групи дронів. Раніше Повітряні Сили ЗСУ писали про рух ударних БпЛА в регіоні.

БпЛА в північній та південно-західній частинах Полтавщини, курс південно-західний,

– повідомляли військові.

Катерина Ямщикова закликала жителів залишатися в безпечних місцях. Про можливі наслідки атаки наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Полтавський район другу добу поспіль перебуває під прицілом російських окупантів. У суботу, 20 вересня, ворог завдав удару по Полтавщині, влучивши в цивільну інфраструктуру. Внаслідок цього трапилася пожежа в житловому будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.

