Тактична операція: у Сухопутних військах пояснили дії росіян на Харківщині

Російські окупанти 10 травня прорвали кордон на Харківщині та посилили свій наступ. Наразі під загрозою окупації перебуває прикордонне місто Вовчанськ, де вже тривають вуличні бої.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що бої на Харківщині – це рівень тактичного боєзіткнення. Бої ведуться на 5, а в середньому, навіть на 3 кілометри.

Читайте також Ворог збільшив кількість атак, але зазнає втрат: що відбувається на Харківському напрямку

Росіяни не планували масштабного прориву

Військова операція, яку почала Росія на Харківщині, не планувалося як оперативна чи стратегічна. Її основна ціль – інформаційна, щоб через призму боїв створити недовіру до військового командування та влади в Україні.

Тобто насамперед стояло завдання не щодо просування, а щодо пропагандистського впливу. Це зрозуміло, навіть з огляду на те, що окупанти перекидають на цей напрямок здебільшого піхоту й майже не залучають важку техніку чи бронегрупи, щоб готувати прориви.

У ворога було завдання створити ситуацію ведення боїв на Харківщині для того, щоб ми залучили свої резерви й вони могли побачити, скільки людей, техніки у нас є, які шляхи переміщень, які види військ. Це класична військова операція тактичного рівня, яка мала на меті створити напруження на конкретному напрямку,

– розповів Іван Тимочко.

Чи були укріплення біля Вовчанська

Варто розуміти, що це місто розташоване у межах 3 – 5 кілометрів від кордону. Тому зараз не мовиться про суттєве просування ворога. Для піхоти – це година – дві ходьби з Росії до самого Вовчанська. Але навіть попри це окупанти не можуть захопити населений пункт.

"Навколо Вовчанська були вибудовані відповідні укріплення. які будуються в межах міських забудов, але це не та лінія оборони, яка створена по Харківщині, до неї ще досить далеко. Тому добре, що ворога зупиняють на підступах", – підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Щодо можливості окупантів потім вийти на Куп'янськ, то теоретично це можна розглядати. Але навіть по карті видно, що їм треба буде подолати щонайменше 75 кілометрів. Зробити це з допомогою тих сил засобів, які у них зараз є, – неможливо.

Де розташовані Куп'янськ і Вовчанськ: дивіться на карті

Тому зараз ситуація виглядає, як певний маневр для відволікання, щоб звернути увагу України на Харківщину та не дати змоги посилювати атаки на Сході. Ба більше, тактичне завдання – захопити Вовчанськ – не реалізоване.

Але на оперативному рівні росіяни все-таки змусили нас залучити резерви, які ми могли використати для ударів по ворожих військах на Сході чи на Півдні,

– додав Тимочко.

Варто розуміти, що ще до атак на Харківщині ворог перебував на піку своїх можливостей. Окупанти стягнули на фронт всі боєздатні можливості, щоб провести масштабні наступальні операції. Але вони атакують здебільшого піхотою, яку взагалі не шкодують, на відміну від техніки.

Що відбувається у Вовчанську: останні новини