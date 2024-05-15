Тактическая операция: в Сухопутных войсках объяснили действия россиян на Харьковщине

Российские оккупанты 10 мая прорвали границу на Харьковщине и усилили свое наступление. Сейчас под угрозой оккупации находится пограничный город Волчанск, где уже продолжаются уличные бои.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что бои на Харьковщине – это уровень тактического боестолкновения. Бои ведутся на 5, а в среднем, даже на 3 километра.

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Россияне не планировали масштабного прорыва

Военная операция, которую начала Россия на Харьковщине, не планировалась как оперативная или стратегическая. Ее основная цель – информационная, чтобы через призму боев создать недоверие к военному командованию и власти в Украине.

То есть прежде всего стояла задача не по продвижению, а по пропагандистскому воздействию. Это понятно, даже учитывая то, что оккупанты перебрасывают на это направление в основном пехоту и почти не привлекают тяжелую технику или бронегруппы, чтобы готовить прорывы.

У врага была задача создать ситуацию ведения боев на Харьковщине для того, чтобы мы привлекли свои резервы и они могли увидеть, сколько людей, техники у нас есть, какие пути перемещений, какие виды войск. Это классическая военная операция тактического уровня, которая имела целью создать напряжение на конкретном направлении,

– рассказал Иван Тимочко.

Были ли укрепления возле Волчанска

Стоит понимать, что этот город расположен в пределах 3 – 5 километров от границы. Поэтому сейчас не говорится о существенном продвижении врага. Для пехоты – это час – два ходьбы из России до самого Волчанска. Но даже несмотря на это оккупанты не могут захватить населенный пункт.

"Вокруг Волчанска были выстроены соответствующие укрепления. которые строятся в пределах городских застроек, но это не та линия обороны, которая создана по Харьковщине, до нее еще достаточно далеко. Поэтому хорошо, что врага останавливают на подступах", – подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Относительно возможности оккупантов потом выйти на Купянск, то теоретически это можно рассматривать. Но даже по карте видно, что им надо будет преодолеть не менее 75 километров. Сделать это с помощью тех сил средств, которые у них сейчас есть, – невозможно.

Где расположены Купянск и Волчанск: смотрите на карте

Поэтому сейчас ситуация выглядит, как определенный маневр для отвлечения, чтобы обратить внимание Украины на Харьковщину и не дать возможности усиливать атаки на Востоке. Более того, тактическая задача – захватить Волчанск – не реализована.

Но на оперативном уровне россияне все-таки заставили нас привлечь резервы, которые мы могли использовать для ударов по вражеским войскам на Востоке или на Юге,

– добавил Тимочко.

Стоит понимать, что еще до атак на Харьковщине враг находился на пике своих возможностей. Оккупанты стянули на фронт все боеспособные возможности, чтобы провести масштабные наступательные операции. Но они атакуют в основном пехотой, которую вообще не жалеют, в отличие от техники.

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