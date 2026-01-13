Комітет Ради з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Йдеться про ще один термін на 90 діб.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

На якому етапі продовження воєнного стану?

Як повідомив нардеп, комітет ВРУ з питань нацбезпеки підтримав внесені на розгляд парламенту укази про продовження воєнного стану та мобілізації. Йдеться про документи №14367 та №14366.

За кожне з рішень проголосували 17 та 15 членів комітету відповідно і одноголосно.

Продовження передбачене ще на 90 діб. Чинні укази діють до 5 ранку 3 лютого 2026 року. У разі затвердження нових документів їхню дію продовжать до 4 травня 2026 року.

Зазначається, що це буде вже 18-те голосування Ради щодо цих питань.

Далі затвердження на цьому тижні (скоріш за все 14 січня) в залі Ради де треба 226+ голосів,

– пояснив Железняк.

