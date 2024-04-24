Марив про полігони й світовий порядок: Лукашенко згадав про Україну на народних зборах

У Мінську 24 квітня розпочалися Всебілоруські народні збори. Зокрема, на них не обійшлося без виступу Олександра Лукашенка.

Риторика білоруського президента, натхненна методичками Кремля, нічим не змінилася від попереднього виступу. Лукашенко вкотре звинувачував Захід у війні в Україні, марив про світові полігони і робив випади в бік країн Балтії.

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Креатив Лукашенка

Під час виступу на Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко не міг оминути Україну увагою. Так, цього разу креативні потуги диктатора вилилися у порівняння України з полігоном.

Те, що Україна сьогодні – це полігон, на якому частково вирішується доля майбутнього світового порядку, розуміють усі. Найбільші ядерні держави нехай і опосередковано, але фактично воюють на її території,

– сказав Лукашенко.

"Дісталося" під час промови й країнам Балтії. Лукашенко згадав Литву, Латвію та Естонію під час роздумів над тим, чи багато з сусідів Білорусі "стали сильнішими" і "стати рівноправними учасниками світового політичного процесу". Врешті-решт Лукашенко прийшов до власного висновку – що країни Балтії "втратили все, чим пишався СРСР".

Президент Білорусі привів як приклад порти, рибальський флот, промисловість, енергетичну безпеку, транзит, туристичні можливості. І знову-таки він дорікнув, нібито боротьба з Росією та Білоруссю Балтії "дорого обходиться".

Під час свого виступу Лукашенко неодноразово вихвалявся, які у Білорусі та Росії дружні стосунки. Також він грозився, що "білоруська миролюбність" не дорівнює пацифізму.

Колишні заяви Лукашенка