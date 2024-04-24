Фантазировал о полигонах и мировом порядке: Лукашенко вспомнил об Украине на народном собрании

В Минске 24 апреля началось Всебелорусское народное собрание. В частности, на нем не обошлось без выступления Александра Лукашенко.

Риторика белорусского президента, вдохновленная методичками Кремля, ничем не изменилась от предыдущего выступления. Лукашенко в очередной раз обвинял Запад в войне в Украине, грезил о мировых полигонах и делал выпады в сторону стран Балтии.

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Креатив Лукашенко

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко не мог обойти Украину вниманием. Так, этот раз креативные потуги диктатора вылились в сравнение Украины с полигоном.

То, что Украина сегодня – это полигон, на котором частично решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы пусть и косвенно, но фактически воюют на ее территории,

– сказал Лукашенко.

"Досталось" во время речи и странам Балтии. Лукашенко вспомнил Литву, Латвию и Эстонию во время размышлений над тем, многие ли из соседей Беларуси "стали сильнее" и "стать равноправными участниками мирового политического процесса". В конце концов Лукашенко пришел к собственному выводу – что страны Балтии "потеряли все, чем гордился СССР".

Президент Беларуси привел в пример порты, рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности. И опять-таки он упрекнул, якобы борьба с Россией и Беларусью Балтии "дорого обходится".

Во время своего выступления Лукашенко неоднократно хвастался, какими у Беларуси и России дружеские отношения. Также он грозился, что "белорусское миролюбие" не равно пацифизму.

Прежние заявления Лукашенко