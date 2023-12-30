Членство України в ЄС це питання років, не десятиліть, – віцепрезидентка Єврокомісії

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова у відповідь на питання про вступ України у ЄС зазначила, що краще говорити про роки, а не десятиліття. Однак на це все одно потрібен певний час.

Водночас Україна зможе поглиблювати свою співпрацю з Євросоюзом навіть у статусі кандидата. Переговори є важливим кроком до членства.

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Україна рухається до вступу

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова переконана, що у питанні вступу України до ЄС варто говорити про роки, аж ніяк не десятиліття. Водночас вона нагадала, що Чорногорія, Сербія, Північна Македонія та Албанія є найближчими до Європейського Союзу з точки зору процесу. З ними вже почали переговори щодо вступу.

Однак Юрова переконана, що розширення Євросоюзу шляхом залучення нових країн у 2024 році навряд буде. Тобто переговори не будуть йти так швидко. Віцепрезидентка рада, що ідея "повного членства або не членства" більше не застосовується.

Наразі Європейський Союз визначив кілька сфер, в яких держави-кандидати можуть наблизитися до них навіть у статусі кандидата.

Держави можуть зв'язуватися з ЄС цифровим, енергетичним, транспортним зв'язком, ми можемо визнавати кваліфікацію один одного, країна-кандидат може отримати доступ до європейського ринку, хоч і з обмеженнями. Україна може отримати все це ще до того, як стане членом ЄС,

– зазначила Юрова.

Вона додала, що наразі зусилля українців спрямовані у двох напрямках – перемога у війні та здійснення реформ.Віцепрезидента зазначила, що Україна виконує "неймовірну роботу",

Україна та ЄС