Членство Украины в ЕС это вопрос лет, не десятилетий, – вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в ответ на вопрос о вступлении Украины в ЕС отметила, что лучше говорить о годах, а не десятилетиях. Однако на это все равно нужно время.

В то же время, Украина сможет углублять свое сотрудничество с Евросоюзом даже в статусе кандидата. Переговоры является важным шагом к членству.

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Украина двигается к вступлению

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова убеждена, что в вопросе вступления Украины в ЕС следует говорить о годах, отнюдь не о десятилетиях. В то же время она напомнила, что Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания являются наиболее близкими к Европейскому Союзу с точки зрения процесса. С ними уже начали переговоры по вступлению.

Однако Юрова уверена, что расширение Евросоюза путем привлечения новых стран в 2024 году вряд ли будет. То есть, переговоры не будут идти так быстро. Вице-президент совет, что идея "полного членства или не членства" больше не применяется.

Европейский Союз определил несколько сфер, в которых государства-кандидаты могут приблизиться к ним даже в статусе кандидата.

Государства могут связываться с ЕС цифровой, энергетической, транспортной связью, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет членом ЕС,

– отметила Юрова.

Она добавила, что сейчас усилия украинцев направлены в двух направлениях – победа в войне и осуществление реформ. Вице-президент отметила, что Украина выполняет "невероятную работу"

Украина и ЕС