Лукашенко міг "продати" Путіну вторгнення, тепер Росія має три плани для наступу, – Давидюк

Владімір Путін зустрівся з Александром Лукашенком, ймовірно, щоб схилити його до участі у війні проти України. Експерти припускають, що самопроголошений глава Білорусі міг погодитися, але залишив собі простір для маневру.

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він вважає, що питання участі Білорусі у війні – це була єдина ціль, з якою Путін приїхав до Лукашенка.

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Лукашенко "продав" Путіну вторгнення

За його словами, коли два диктатори зустрічаються і починають зустріч з квітів та поцілунків, то це 100 відсотків означає, що будуть говорити про війну. "Якщо аналізувати пресконференцію глав Росії та Білорусі після зустрічі, то там не було жодного слова про війну. Путін взагалі говорив про економіку", – зазначив Давидюк.

Але, за словами політолога, тут є два важливі моменти:

перше – Лукашенко сказав, що люди оцінять ті рішення, які вони зробили,

друге – що вони віддали борг.

Тут питання – з яких грошей вони віддали борг, де вони їх заробили, адже вони під санкціями, економіка – стоїть. Значить він продав щось, що цікавило Путіну, – це зрозуміло, що вторгнення,

– вважає Давидюк.

Він також наголосив, що до приїзду Путіна Лукашенко отримав візит Сєргєя Шойгу по Білорусі. "І зараз говорять, що в Бресті будуть робити командний пункт для Герасімова, а це ще одне підтвердження", – додав політолог.

Три плани Путіна щодо наступу

Експерт каже, що нещодавно розвідка Молдови заявила, що Росія точно вторгнеться, це лише питання часу.

Один зі сценаріїв – що російські війська хочуть піти з Білорусі і Придністров'я, а потім зустрітися, захопивши дві атомні станції. Думаю, що це план максимум, який хоче Путін, а його другий план-мінімум – щоб Лукашенко вступив у війну своїми військами,

– пояснив Давидюк.

Крім того, як думає політолог, третій план – Путін хоче, як мінімум, захопити варшавську трасу силами російських і білоруських військових.

На думку Давидюка, буде певний компроміс, адже Лукашенко теж буде намагатися зіграти і там, і там, і ще, як мінімум, зберегти себе. "Бо він розуміє, що Путін, який визнаний лузером року, нічим не посилить армію Білорусі", – додав він.

Що ще Путін проситиме в Лукашенка

Політолог вважає, що Путін та Лукашенко "вийдуть" на те, що глава Білорусі 100 відсотків пообіцяв напад на Україну, він точно погодився, але єдине – не дав точну дату, і це буде простір для маневру.

"Але думаю, що Білорусь точно посилить Росію, вони стануть "ремонтною базою" росіян, бо окупантам цього не вистачає", – додав він.

Також, як зазначив Давидюк, Росія проситиме в Білорусі більше складів для боєприпасів, щоб створити провокацію для України – мовляв, "вони (ЗСУ – 24 канал) тебе теж обстрілюють, тому швидше вступай у війну".

Давидюк зазначив, що в Росії не вистачає офіцерів, наша стратегія їх ліквідовувати успішно працює, тому Путін просить Лукашенка дати більше офіцерів.

Давидюк сказав, чи погодився Лукашенко на вторгнення в Україну: відео



Якщо Білорусь вступить – нехай вступає і Польща або НАТО

І найголовніше – це вступ Білорусі, але для України тут теж є свої переваги. Бо якщо вони офіційно вступають у війну, ми тоді піднімаємо питання вступу Польщі чи НАТО у війні. Давайте тоді чесно – якщо 2 проти одного, то робитимемо висновки, нехай вступає ще одна країна,

– наголошує політолог.

За його словами, це питання вже буде не до України, а до НАТО. "Думаю, що на зараз це не питання паніки, а питання укріплення позицій і вичікування того, що ворог може прийти неочікувано", – додав він.

Давидюк каже, що тут немає бути рожевих окулярів, адже Путін не просто так полетів до Білорусі, він поїхав дотискати Лукашенка. "І з аналізу цієї пресконференції виглядає, що він дотис, але у Лукашенка залишилося є маневр відтягувати, він теж може "включити дурника", – додав він.

Політолог зазначив, що білоруська опозиція нічого не робить щодо дій Лукашенка та візиту Путіна, не проводить мітинги.

Адже тут готується напад, а вони мовчать, вони лише критикують Київ та Україну, але немає жодних дій проти Путіна. А скільки танків і зброї білоруська опозиція закупила для українського фронту, скільки залізниць вони взірвали?,

– зауважує Давидюк.

Політолог припустив, що Лукашенко міг приповзти на колінах до Банкової (Офісу Президента України – 24 канал), щоб попросити в нас допомоги та порад, як "втекти" від тиску Путіна, але питання – чи ми йому допоможемо.

Давидюк розповів, що протягом війни раніше Лукашенко використовував інший прийом – казав, що на нього може "напасти" Польща чи ще якась країна, а Білорусі треба буде відбиватися, тому не долучався до Росії.

До слова, Лукашенко сказав, що під час перемовин були схвалені "певні рішення", а Путін повідомив що обговорив з Лукашенком створення єдиної оборонної сфери між країнами. Також було сказано, що Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань й нібито хочуть займатися створенням нової військової техніки.