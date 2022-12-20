Лукашенко мог "продать" Путину вторжение, у России есть три плана для наступления, – Давидюк

Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко, вероятно, чтобы склонить его к участию в войне против Украины. Эксперты предполагают, что самопровозглашенный глава Беларуси мог согласиться, но оставил себе простор для маневра.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что вопрос участия Беларуси в войне – это была единственная цель, с которой Путин приехал в Лукашенко.

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Лукашенко "продал" Путину вторжение

По его словам, когда два диктатора встречаются и начинают встречу с цветов и поцелуев, то это 100 процентов означает, что будут говорить о войне. "Если анализировать пресс-конференцию глав России и Беларуси после встречи, то там не было ни слова о войне. Путин вообще говорил об экономике", – отметил Давидюк.

Но, по словам политолога, здесь есть два важных момента:

первое – Лукашенко сказал, что люди оценят те решения, которые они сделали,

второе – что они отдали долг.

Здесь вопрос – с каких денег они отдали долг, где они их заработали, ведь они под санкциями, экономика – стоит. Значит, он продал что-то, что интересовало Путину, – это понятно, что вторжение,

– считает Давидюк.

Он также подчеркнул, что до приезда Путина Лукашенко получил визит Сергея Шойгу в Беларусь. "И сейчас говорят, что в Бресте будут делать командный пункт для Герасимова, а это еще одно подтверждение", – добавил политолог.

Три плана Путина по наступлению

Эксперт говорит, что недавно разведка Молдовы заявила, что Россия точно вторгнется, это только вопрос времени.

Один из сценариев – российские войска хотят уйти из Беларуси и Приднестровья, а затем встретиться, захватив две атомные станции. Думаю, что это план максимум, который хочет Путин, а его второй план-минимум – чтобы Лукашенко вступил в войну своими войсками.

– объяснил Давидюк.

Кроме того, как думает политолог, третий план – Путин хочет, как минимум, захватить варшавскую трассу силами русских и белорусских военных.

По мнению Давидюка, будет определенный компромисс, ведь Лукашенко тоже будет пытаться сыграть и там, и там, и еще как минимум сохранить себя. "Потому что он понимает, что Путин, признанный лузером года, и ничем не усилит армию Беларуси", – добавил он.

Что еще Путин будет просить у Лукашенко

Политолог считает, что Путин и Лукашенко выйдут на то, что глава Беларуси 100 процентов пообещал нападение на Украину, он точно согласился, но единственное – не дал точную дату, и это будет пространство для маневра.

"Но думаю, что Беларусь точно усилит Россию, они станут "ремонтной базой" россиян, потому что оккупантам этого не хватает", – добавил он.

Также, как отметил Давидюк, Россия будет просить у Беларуси больше складов для боеприпасов, чтобы создать провокацию для Украины – мол, "они (ВСУ – 24 канал) тебя тоже обстреливают, поэтому скорее вступай в войну".

Давидюк отметил, что у России не хватает офицеров, наша стратегия их ликвидировать успешно работает, поэтому Путин просит Лукашенко дать больше офицеров.

Давидюк сказал, согласился ли Лукашенко на вторжение в Украину: видео



Если Беларусь вступит – пусть вступает и Польша или НАТО

И самое главное – это вступление Беларуси, но для Украины здесь тоже есть свои преимущества. Если они официально вступают в войну, мы тогда поднимаем вопросы вступления Польши или НАТО в войну. Давайте тогда честно – если 2 против друга, то будем делать выводы, пусть вступает еще одна страна,

– подчеркивает политолог.

По его словам, этот вопрос уже будет не к Украине, а к НАТО. "Думаю, что сейчас это не вопрос паники, а вопрос укрепления позиций и ожидания того, что враг может прийти неожиданно", – добавил он.

Давидюк говорит, что здесь нет быть розовых очков, ведь Путин не просто так улетел в Беларусь, он поехал дожимать Лукашенко. "И по анализу этой пресс-конференции выглядит, что он дожал, но у Лукашенко осталось маневр оттягивать, он тоже может "включить дурака", – добавил он.

Политолог отметил, что белорусская оппозиция ничего не делает по поводу действий Лукашенко и визита Путина, не проводит митинги.

Ведь здесь готовится нападение, а они молчат, они только критикуют Киев и Украину, но нет никаких действий против Путина. А сколько танков и оружия белорусская оппозиция закупила для украинского фронта, сколько железных дорог они взорвали?

– замечает Давидюк.

Политолог предположил, что Лукашенко мог приползти на коленях к Банковой (Офису Президента Украины - 24 канал), чтобы попросить у нас помощи и советов, как "убежать" от давления Путина, но вопрос – поможем ли мы ему.

Давидюк рассказал, что в течение войны раньше Лукашенко использовал другой прием – говорил, что на него может "напасть" Польша или еще какая-нибудь страна, а Беларуси нужно будет отбиваться, поэтому не присоединялся к России.

К слову, Лукашенко сказал, что во время переговоров были одобрены "определенные решения", а Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единой оборонной сферы между странами. Также было сказано, что Россия и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений и якобы желают заниматься созданием новой военной техники.