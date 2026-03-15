Пускова установка С-400 та кілька РЛС: ЗСУ послабили ППО росіян у Криму

Сили оборони України 15 березня вдарили по об'єктах російської армії у тимчасово окупованому Криму. Уражено було радіолокаційні станції та пускову установку ЗРК С-400.

Детальніше про атаки повідомили у Генштабі ЗСУ.

Дивіться також ЗСУ вдарили по складах БпЛА та позиціях окупантів у чотирьох областях, – Генштаб

По яких об'єктах росіян вдарили у Криму?

Підрозділи Сил оборони 15 березня завдали ударів для послаблення російської ППО у Криму. Так, у районі Лібкнехтівки було уражено радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль".

До того ж під приціл ЗСУ потрапила пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Цей удар нанесли поблизу Дальнього.

Масштаби завданих збитків уточнюються,

– додали у Генштабі.

Військові також уточнили, що було значно пошкоджено РЛС "Валдай" у районі Приморського внаслідок попереднього удару 10 березня.

Які нещодавні втрати Росії?