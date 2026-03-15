15 березня, 16:40
Пускова установка С-400 та кілька РЛС: ЗСУ послабили ППО росіян у Криму

Дарія Черниш
Основні тези
  • 15 березня Сили оборони України вдарили по російських об'єктах у Криму, пошкодивши радіолокаційні станції 59Н6-Е та 73Е6.
  • Було уражено пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього, а також уточнено пошкодження РЛС "Валдай".

Сили оборони України 15 березня вдарили по об'єктах російської армії у тимчасово окупованому Криму. Уражено було радіолокаційні станції та пускову установку ЗРК С-400.

Детальніше про атаки повідомили у Генштабі ЗСУ.

По яких об'єктах росіян вдарили у Криму?

Підрозділи Сил оборони 15 березня завдали ударів для послаблення російської ППО у Криму. Так, у районі Лібкнехтівки було уражено радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль".

До того ж під приціл ЗСУ потрапила пускова установка зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Цей удар нанесли поблизу Дальнього.

Масштаби завданих збитків уточнюються,
– додали у Генштабі.

Військові також уточнили, що було значно пошкоджено РЛС "Валдай" у районі Приморського внаслідок попереднього удару 10 березня.

Які нещодавні втрати Росії?

  • За даними Генштабу ЗСУ, за добу 14 березня російська армія втратила 740 військових, чотири танки та 17 артсистем.

  • Також українські військові вдарили по ворожих складах із БпЛА та МТЗ на окупованій частині Запорізької області. Під прицілом були й місця скупчення окупантів у трьох областях.

  • Ще один склад з російськими ракетами для ППО було знищено на Луганщині.