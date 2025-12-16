Понад 1100 окупантів, підводний човен, десятки артсистем: втрати ворога на 16 грудня

Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. За минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати ще 1150 солдатів армії країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми У Куп'янську 40 активних рацій окупантів і я б не хотів опинитись на їхньому місці, – Трегубов

Які втрати у Росії на 16 грудня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:

особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб;

танків – 11 421 (+9);

бойових броньованих машин – 23 737 (+6);

артилерійських систем – 35 172 (+67);

РСЗВ – 1 570 (+0);

засобів ППО – 1 261 (+0);

літаків – 432 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442);

крилатих ракет – 4 073 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 2 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 70 182 (+177);

спеціальної техніки – 4 026 (+0).



Втрати Росії в Україні на 16 грудня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важкому Покровському і Сумському напрямках. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше, розіграємо новий iPhone 16 256GB.

Де і як Україні вдалося уразити підводний човен ворога?