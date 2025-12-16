Понад 1100 окупантів, підводний човен, десятки артсистем: втрати ворога на 16 грудня
- За минулу добу українські захисники ліквідували 1 150 російських солдатів.
- Також Росія втратила 1 підводний човен, 9 танків, 6 броньованих машин, 67 артилерійських систем та 442 безпілотники.
Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. За минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати ще 1150 солдатів армії країни-агресорки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми У Куп'янську 40 активних рацій окупантів і я б не хотів опинитись на їхньому місці, – Трегубов
Які втрати у Росії на 16 грудня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів приблизно складають:
- особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб;
- танків – 11 421 (+9);
- бойових броньованих машин – 23 737 (+6);
- артилерійських систем – 35 172 (+67);
- РСЗВ – 1 570 (+0);
- засобів ППО – 1 261 (+0);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442);
- крилатих ракет – 4 073 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 182 (+177);
- спеціальної техніки – 4 026 (+0).
Втрати Росії в Україні на 16 грудня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важкому Покровському і Сумському напрямках. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше, розіграємо новий iPhone 16 256GB.
Де і як Україні вдалося уразити підводний човен ворога?
Підводні дрони СБУ Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу "Варшав'янка", завдавши йому критичних пошкоджень. Це був ворожий носій ракет "Калібр", якими окупанти періодично обстрілюють українські міста.
Сам підводний човен стояв поблизу порту Новоросійська. Після ураження підводний човен був фактично виведений з ладу.
До речі, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив в етері 24 Каналу, що Україна, ураженням російської субмарини, виконала те, що не вдавалося навіть потужному турецькому флоту. А втрата підводних човнів для Росії є болючою.