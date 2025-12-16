Укр Рус
16 декабря, 06:58
Обновлено - 07:07, 16 декабря

Более 1100 оккупантов, подводная лодка, десятки артсистем: потери врага на 16 декабря

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 150 российских солдат.
  • Также Россия потеряла 1 подводную лодку, 9 танков, 6 бронированных машин, 67 артиллерийских систем и 442 беспилотника.

Россияне продолжают нести огромные потери в войне против Украины. За минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать еще 1150 солдат армии страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у России на 16 декабря 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов примерно составляют:

  • личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек;
  • танков – 11 421 (+9);
  • боевых бронированных машин – 23 737 (+6);
  • артиллерийских систем – 35 172 (+67);
  • РСЗО – 1 570 (+0);
  • средств ПВО – 1 261 (+0);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442);
  • крылатых ракет – 4 073 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 182 (+177);
  • специальной техники – 4 026 (+0).


Потери России в Украине на 16 декабря 2025 года / Инфографика Генерального штаба ВСУ

Где и как Украине удалось поразить подводную лодку врага?

  • Подводные дроны СБУ Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Это был вражеский носитель ракет "Калибр", которыми оккупанты периодически обстреливают украинские города.

  • Сама подводная лодка стояла вблизи порта Новороссийска. После поражения подводная лодка была фактически выведена из строя.

  • Кстати, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил в эфире 24 Канала, что Украина, поражением российской субмарины, выполнила то, что не удавалось даже мощному турецкому флоту. А потеря подводных лодок для России является болезненной.