24 Канал Новини України Знищені літаки й понад 1400 окупантів: втрати ворога на 23 грудня
23 грудня, 07:02
Знищені літаки й понад 1400 окупантів: втрати ворога на 23 грудня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Станом на 13 грудня 2025 року втрати російської армії становлять близько 1 199 280 осіб.
  • Втрачені також 11 446 танків та 23 790 бойових броньованих машин.

Російська армія продовжує наступи на різних ділянках фронту та в більшості випадків стикається з тиском Сил оборони. Щоденно втрати ворога ростуть, станом на 23 грудня окупанти втратили вже 1 199 280 осіб своєї армії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати у ворога станом на 23 грудня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 199 280 (+1 420) осіб;
  • танків – 11 446 (+8);
  • бойових броньованих машин – 23 790 (+20);
  • артилерійських систем – 35 331 (+23);
  • РСЗВ – 1 567 (+0);
  • засобів ППО – 1 263 (+0);
  • літаків – 434 (+2);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453);
  • крилатих ракет – 4 073 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 966 (+113);
  • спеціальної техніки – 4 029 (+0).


Загальні втрати росіян на 23 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ 

