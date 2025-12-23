Уничтоженные самолеты и более 1400 оккупантов: потери врага на 23 декабря

Российская армия продолжает наступления на разных участках фронта и в большинстве случаев сталкивается с давлением Сил обороны. Ежедневно потери врага растут, по состоянию на 23 декабря оккупанты потеряли уже 1 199 280 человек своей армии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Какие потери у врага по состоянию на 23 декабря 2025 года? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;

танков – 11 446 (+8);

боевых бронированных машин – 23 790 (+20);

артиллерийских систем – 35 331 (+23);

РСЗО – 1 567 (+0);

средств ПВО – 1 263 (+0);

самолетов – 434 (+2);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453);

крылатых ракет – 4 073 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 70 966 (+113);

специальной техники – 4 029 (+0).

Общие потери россиян на 23 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ Враг теряет людей и технику: последние новости Украинские силы готовились две недели к удару по военному аэродрому под Липецком. Недавно бойцы уничтожили там два истребителя Су-30, стоимость которых может достигать до 100 миллионов долларов.

20 декабря украинские дроны попали по российскому военному кораблю в Каспийском море. Предположительно, серьезные повреждения получил патрульный корабль "Расул Гамзатов".

В Москве взорвали авто чиновника российского минобороны и генерала Фанила Сарварова. Он погиб от полученных травм. Подозревается, что покушение на него организовали украинские спецслужбы.