Уничтоженные самолеты и более 1400 оккупантов: потери врага на 23 декабря
- По состоянию на 13 декабря 2025 года потери российской армии составляют около 1 199 280 человек.
- Потеряны также 11 446 танков и 23 790 боевых бронированных машин.
Российская армия продолжает наступления на разных участках фронта и в большинстве случаев сталкивается с давлением Сил обороны. Ежедневно потери врага растут, по состоянию на 23 декабря оккупанты потеряли уже 1 199 280 человек своей армии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери у врага по состоянию на 23 декабря 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 199 280 (+1 420) человек;
- танков – 11 446 (+8);
- боевых бронированных машин – 23 790 (+20);
- артиллерийских систем – 35 331 (+23);
- РСЗО – 1 567 (+0);
- средств ПВО – 1 263 (+0);
- самолетов – 434 (+2);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 93 166 (+453);
- крылатых ракет – 4 073 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 966 (+113);
- специальной техники – 4 029 (+0).
Общие потери россиян на 23 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг теряет людей и технику: последние новости
Украинские силы готовились две недели к удару по военному аэродрому под Липецком. Недавно бойцы уничтожили там два истребителя Су-30, стоимость которых может достигать до 100 миллионов долларов.
20 декабря украинские дроны попали по российскому военному кораблю в Каспийском море. Предположительно, серьезные повреждения получил патрульный корабль "Расул Гамзатов".
В Москве взорвали авто чиновника российского минобороны и генерала Фанила Сарварова. Он погиб от полученных травм. Подозревается, что покушение на него организовали украинские спецслужбы.