Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Українські Сили оборони продовжують знищувати ворога.

Нещодавно їм вдалося викрити російського військового на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сьомий корпус Десантно-штурмових військ.

Дивіться також В окупантів проблеми: "Атеш" провів диверсію в Ростовській області

Як українським військовим вдалося викрити росіянина?

У сьомому корпусі ДШВ розповіли, що російський військовий намагався видати себе за кущ. Однак FPV-дрон швидко допоміг виявити його.

Відео вихідного дня. На Покровському напрямку росіянин спробував "злитися з місцевістю". Наше FPV швидко розвіяло всі сумніви, що це не кущик,

– написали у ДШВ.

Українські військові викрили російського військового з допомогою FPV-дрона: відео сьомого корпусу ДШВ

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Втрати Росії через війну: коротко про головне