Скільки окупантів за добу потрапило в пекло: втрати ворога на 4 листопада

Українські захисники щодня змушують ворога платити велику ціну за агресію. За майже чотири роки повномасштабної війни Росія втратила понад мільйон солдатів.

Так, нещодавно ВМС України атакували бурову установку "Сиваш", де перебував елітний спецпідрозділ росіян. У такий спосіб на концерті Кобзона з'явилися нові "глядачі", передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати росіян у війні на 4 листопада 2025 рік?

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб;

танків – 11 326 (+5);

бойових броньованих машин – 23 532 (+1);

артилерійських систем – 34 249 (+42);

РСЗВ – 1 535 (+1);

засоби ППО – 1 235 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425);.

крилаті ракети – 3 918 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);.

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93);

спеціальна техніка – 3 990 (+1).

Втрати Росії на 4 листопада 2025 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні українські удари по ворогу?