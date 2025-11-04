Сколько оккупантов за сутки попало в ад: потери врага на 4 ноября

Украинские защитники ежедневно заставляют врага платить большую цену за агрессию. За почти четыре года полномасштабной войны Россия потеряла более миллиона солдат.

Так, недавно ВМС Украины атаковали буровую установку "Сиваш", где находился элитное спецподразделение россиян. Таким образом на концерте Кобзона появились новые "зрители", передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери россиян в войне на 4 ноября 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 145 670 (+840) человек;

танков – 11 326 (+5);

боевых бронированных машин – 23 532 (+1);

артиллерийских систем – 34 249 (+42);

РСЗО – 1 535 (+1);

средства ПВО – 1235 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 860 (+425);

крылатые ракеты – 3 918 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 66 504 (+93);

специальная техника – 3990 (+1).

Потери России на 4 ноября 2025 года

Что известно о последних украинских ударах по врагу?