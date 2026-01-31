Тактика ворога перестає працювати, – у 3 армійському корпусі пояснили зростання втрат Росії

Росія зазнає серйозних втрат на війні через інтенсивність боїв та протидію Сил оборони. Зокрема мовиться про особовий склад, з яким в окупантів, ймовірно, починаються серйозні труднощі.

Останнім часом втрати Росії настільки зросли, що Кремлю найближчим часом, можливо, доведеться ухвалювати рішення щодо посилення мобілізації. Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів 24 Каналу, що наші військові зараз ефективно застосовують безпілотники, щоб знищувати російське військо.

Як зростання втрат Росії впливає на війну?

Максим Жорін підкреслив, що підрозділи ЗСУ, у яких ефективно побудована системна оборона, не підпускають ворожу піхоту до своїх позицій, використовуючи дрони.

Дуже добре, коли українські піхотинці на своїх позиціях не вступають у контакт зі штурмовими групами противника. Така тактика ворога стагнує і прямує в глухий кут. Того результату, який був у росіян ще пів року тому, зараз складно досягти, попри більші втрати,

– сказав він.

Окупанти, як і раніше, щодня йдуть у наступ майже по всій лінії фронту, але суттєвих результатів це не має.

За словами заступника командира Третього армійського корпусу, сама по собі тактика наступу російських військ перестає потроху працювати.

Збройні сили України адаптуються і вчаться вибудовувати оборону так, щоб постійний штурм росіян не мав результатів,

– зауважив він.

Це підтверджується тим, що по всій лінії бойового зіткнення в окупантів за останній час немає суттєвих успіхів.

У Росії зросли втрати: останні новини