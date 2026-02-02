Чернігівщина у жалобі: там попрощалися з 5 захисниками України

У суботу, 31 січня, Чернігівщина попрощалася одразу із п'ятьма захисниками України. Четверо загинули внаслідок поранень у бою, а ще один помер під час бойового злагодження.

Про це повідомляють у Новгород-Сіверській, Дмитрівській, Куликівській та Козелецькій громадах, а також Суспільне.

Що відомо про воїнів, які віддали життя за Україну?

22 жовтня 2024 року за Україну загинув Сергій Тупиця. Тривалий час чоловік вважався зниклим безвісти.

Сергій народився 4 серпня 1984 року в селі Костобобрів, що на Чернігівщині. Після школи він проходив строкову військову службу.

У мирному житті працював у лісовому господарстві, обіймаючи різні посади, був працьовитим і відповідальним.

12 січня 2023 року чоловік добровільно долучився до лав ЗСУ.

Сергій Тупиця / Фото Новгород-Сіверська міська територіальна громада

24 січня 2026 року на Сумщині загинув Олександр Білодід.

Олександр народився 9 січня 1972 року в селі Наумівка на Чернігівщині. З 2001 року працював у лісовій галузі, востаннє – сортувальником матеріалів та виробів з деревини Корюківського надлісництва філії "Північний лісовий офіс" ДП "Ліси України".

У 2014 – 2015 роках пройшов АТО. Коли 24 лютого 2022 року війна прийшла з новою силою, Олександр без вагань знову став на захист країни.

У чоловіка залишилися дружина Інна та 11-річний син Павло.

Олександр Білодід / Фото Філія "Північний лісовий офіс"

25 січня 2026 року на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання героїчно загинув житель села Рубанка, солдат Олександр Миколенко.

Олександр народився 11 вересня 1978 року. У 18 років чоловік був призваний на строкову військову службу, після закінчення якої проживав та працював у рідному селі Рубанка.

Олександр Миколенко брав участь в АТО і з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав ЗСУ. Його остання посада була пов'язана з обслуговуванням базових станцій взводу мобільного зв'язку.

За мужність, відвагу та самовіддане служіння Україні Олександр Миколенко був нагороджений нагрудним знаком "Золотий Хрест" Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Олександр Миколенко / Фото Дмитрівська селищна рада

28 січня 2026 року помер захисник Віталій Гавриленко. Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку він отримав осколкове поранення.

Віталій народився 9 вересня 1980 року у місті Чернігів. Після закінчення школи був призваний на строкову службу до лав ЗСУ. Служив у внутрішніх військах та охороні державних об'єктів України.

Після армії працював охоронником в охоронних структурах і заочно навчався у Чернігівському юридичному технікумі, де отримав диплом юриста.

У 2016 році чоловік підписав контракт та став на захист України, брав участь в АТО.

Початок повномасштабного вторгнення Віталій зустрів в Херсонській області. Чоловік був кілька разів поранений, після одужання він щоразу повертався на фронт.

Захисник воював у званні старшого сержанта на посаді командира танка на різних напрямках Донецький, Покровський, Оріховський, Запорізький, Харківський.

Віталій нагороджений Орденом "За мужність", медаллю "За хоробрість в бою", медаллю "За відвагу", відзнакою "Кращий сержант" від Головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського.

У чоловіка залишився син 2005 року народження.

22 січня 2026 року під час бойового злагодження обірвалося життя Віталія Музиченка. Чоловіка мобілізували наприкінці року – 28 грудня.

Віталій народився 25 лютого 1983 року в місті Київ. Закінчив Київській уніерситет туризму, економіки і права на факультеті економіки та права, де продовжував поглиблено удосконалювати свої знання з англійської мови. Після навчання працював менджером у приватній структурі.

З початку повномасштабного вторгнення Віталій разом з родиною переїхали до селища Козелець, де рідні проживають і зараз.

У нього залишились батько, мати й сестра.

Віталій Музиченко / Фото Козелецька селищна рада

