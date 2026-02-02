Черниговщина в трауре: там попрощались с 5 защитниками Украины

В субботу, 31 января, Черниговщина попрощалась сразу с пятью защитниками Украины. Четверо погибли в результате ранений в бою, а еще один умер во время боевого слаживания.

Об этом сообщают в Новгород-Северской, Дмитровской, Куликовской и Козелецкой громадах, а также Общественное.

Что известно о воинах, которые отдали жизнь за Украину?

22 октября 2024 года за Украину погиб Сергей Тупица. Долгое время мужчина считался пропавшим без вести.

Сергей родился 4 августа 1984 года в селе Костобобров, что на Черниговщине. После школы он проходил срочную военную службу.

В мирной жизни работал в лесном хозяйстве, занимая различные должности, был трудолюбивым и ответственным.

12 января 2023 года мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ.

Сергей Тупица / Фото Новгород-Северская городская территориальная община

24 января 2026 года на Сумщине погиб Александр Белодед.

Александр родился 9 января 1972 года в селе Наумовка на Черниговщине. С 2001 года работал в лесной отрасли, последний раз – сортировщиком материалов и изделий из древесины Корюковского надлесничества филиала "Северный лесной офис" ГП "Леса Украины".

В 2014 – 2015 годах прошел АТО. Когда 24 февраля 2022 года война пришла с новой силой, Александр без колебаний снова стал на защиту страны.

У мужчины остались жена Инна и 11-летний сын Павел.

Александр Билодид / Фото Филиал "Северный лесной офис"

25 января 2026 года на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания героически погиб житель села Рубанка, солдат Александр Миколенко.

Александр родился 11 сентября 1978 года. В 18 лет мужчина был призван на срочную военную службу, после окончания которой проживал и работал в родном селе Рубанка.

Александр Миколенко участвовал в АТО и с первых дней полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды ВСУ. Его последняя должность была связана с обслуживанием базовых станций взвода мобильной связи.

За мужество, отвагу и самоотверженное служение Украине Александр Миколенко был награжден нагрудным знаком "Золотой Крест" Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Александр Миколенко / Фото Дмитровский поселковый совет

28 января 2026 года умер защитник Виталий Гавриленко. Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении он получил осколочное ранение.

Виталий родился 9 сентября 1980 года в городе Чернигов. После окончания школы был призван на срочную службу в ряды ВСУ. Служил во внутренних войсках и охране государственных объектов Украины.

После армии работал охранником в охранных структурах и заочно учился в Черниговском юридическом техникуме, где получил диплом юриста.

В 2016 году мужчина подписал контракт и стал на защиту Украины, участвовал в АТО.

Начало полномасштабного вторжения Виталий встретил в Херсонской области. Мужчина был несколько раз ранен, после выздоровления он каждый раз возвращался на фронт.

Защитник воевал в звании старшего сержанта в должности командира танка на разных направлениях Донецкий, Покровский, Ореховский, Запорожский, Харьковский.

Виталий награжден Орденом "За мужество", медалью "За храбрость в бою", медалью "За отвагу", отличием "Лучший сержант" от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

У мужчины остался сын 2005 года рождения.

22 января 2026 года во время боевого слаживания оборвалась жизнь Виталия Музыченко. Мужчину мобилизовали в конце года – 28 декабря.

Виталий родился 25 февраля 1983 года в городе Киев. Окончил Киевской униерситет туризма, экономики и права на факультете экономики и права, где продолжал углубленно совершенствовать свои знания английского языка. После учебы работал менджером в частной структуре.

С начала полномасштабного вторжения Виталий вместе с семьей переехали в поселок Козелец, где родные проживают и сейчас.

У него остались отец, мать и сестра.

Виталий Музыченко / Фото Козелецкий поселковый совет

