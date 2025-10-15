Росія продовжує спроби наступу на фронті попри колосальні втрати. Щодня на війні з Україною Росія втрачає близько тисячі солдатів та сотні одиниць різної техніки.

З моменту початку повномасштабної російської агресії її втрати сягнули 1 126 220. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Путін мав перемогти Україну за тиждень, але скоро почнеться четвертий рік, – Трамп Яких втрат зазнала Росія станом на 15 жовтня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять: Особового складу – близько 1 126 220 (+1070) осіб,

танків – 11 259 (+3);

бойових броньованих машин – 23 347 (+2);

артилерійських систем – 33 671 (+43);

РСЗВ – 1 520 (+0);

засобів ППО – 1 227 (+2);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 021 (+389);

крилатих ракет – 3 859 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 329 (+141);

спеціальної техніки – 3 977 (+0).

Втрати ворога на 15 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Останні новини про російські втрати Головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" успішно відбив російський штурм 13 жовтня, знищивши танк, БТР-Т та 3 бронемашини, а також уразивши 2 танки і 6 одиниць техніки. Окрім того, під час відбиття штурму було поранено або ліквідовано приблизно 50 окупантів.

У тимчасово окупованому Донецьку розгорівся гучний скандал щодо місцевого блогера Кирила Сіріуса. Його звинувачують у тому, що він нібито розкрив місце розташування російської військової техніки біля колишнього супермаркету "Ашан".