Ликвидировано 1070 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 октября
- С начала полномасштабного вторжения потери России составляют около 1 125 150 человек и 11 256 танков.
- Россия потеряла 23 345 боевых бронированных машин и 69 632 БпЛА оперативно-тактического уровня.
Россия продолжает попытки наступления на фронте несмотря на колоссальные потери. Ежедневно на войне с Украиной Россия теряет около тысячи солдат и сотни единиц различной техники.
С момента начала полномасштабной российской агрессии ее потери достигли 1 126 220. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери понесла Россия по состоянию на 15 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 126 220 (+1070) человек,
- танков – 11 259 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 347 (+2);
- артиллерийских систем – 33 671 (+43);
- РСЗО – 1 520 (+0);
- средств ПВО – 1 227 (+2);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 70 021 (+389);
- крылатых ракет – 3 859 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 329 (+141);
- специальной техники – 3 977 (+0).
Потери врага на 15 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о российских потерях
Главный отдел беспилотных авиационных систем "Феникс" успешно отразил российский штурм 13 октября, уничтожив танк, БТР-Т и 3 бронемашины, а также поразив 2 танка и 6 единиц техники. Кроме того, во время отражения штурма были ранены или ликвидированы примерно 50 оккупантов.
Во временно оккупированном Донецке разгорелся громкий скандал в отношении местного блогера Кирилла Сириуса. Его обвиняют в том, что он якобы раскрыл местоположение российской военной техники возле бывшего супермаркета "Ашан".