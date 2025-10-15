Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ликвидировано 1070 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 октября
15 октября, 07:34
2

Ликвидировано 1070 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 15 октября

Сергей Попович
Основные тезисы
  • С начала полномасштабного вторжения потери России составляют около 1 125 150 человек и 11 256 танков.
  • Россия потеряла 23 345 боевых бронированных машин и 69 632 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Россия продолжает попытки наступления на фронте несмотря на колоссальные потери. Ежедневно на войне с Украиной Россия теряет около тысячи солдат и сотни единиц различной техники.

С момента начала полномасштабной российской агрессии ее потери достигли 1 126 220. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Путин должен был победить Украину за неделю, но скоро начнется четвертый год, – Трамп

Какие потери понесла Россия по состоянию на 15 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 126 220 (+1070) человек,
  • танков – 11 259 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 347 (+2);
  • артиллерийских систем – 33 671 (+43);
  • РСЗО – 1 520 (+0);
  • средств ПВО – 1 227 (+2);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 70 021 (+389);
  • крылатых ракет – 3 859 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 329 (+141);
  • специальной техники – 3 977 (+0).


Потери врага на 15 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о российских потерях