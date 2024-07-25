OSINT-дослідники ідентифікували підозрюваного у вбивстві Фаріон

Аналітики ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко.

Про це повідомляє "Телебачення Торонто". Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ.

Дивіться також Підозрюваного затримали, він може бути лише виконавцем: все, що відомо про вбивство Фаріон

"З відкритих джерел відомо, що В'ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча", – ідеться у повідомленні.

Журналісти також ідентифікували акаунт підозрюваного В'ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські.

"Там В'ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі", – додають аналітики.



Підозрюваний у вбивстві Фаріон / Фото Нацполіції

Зв'язок із NS/WP

У січні 2024 року Зінченко згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

"Варто зауважити, що у відео під назвою "Маніфєст украінского автономного революціонного расіста" є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В'ячеслав", – вважають журналісти.

Висловлювання Владислава:

Підозрюваний у вбивстві Фаріон є футболістом-юніором

. Увечері 24 липня в одному з російських телеграм-каналів опублікували інформацію про те, що відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху NS/WP (National-Socialism/White Power) в Росії.

"Слідство.Інфо" теж повідомило, що підозрюваний – 18-річний В'ячеслав Зінченко. Зазначають, що станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".



В'ячеслав Зінченко – підозрюваний у вбивстві Фаріон / Фото "Слідство.Інфо"

Дивіться також У МВС відповіли, коли оберуть запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Фаріон

Затримання Зінченка