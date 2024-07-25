OSINT-дослідники ідентифікували підозрюваного у вбивстві Фаріон
Аналітики ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко.
Про це повідомляє "Телебачення Торонто". Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ.
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"З відкритих джерел відомо, що В'ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча", – ідеться у повідомленні.
Журналісти також ідентифікували акаунт підозрюваного В'ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські.
"Там В'ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі", – додають аналітики.
Підозрюваний у вбивстві Фаріон / Фото Нацполіції
Зв'язок із NS/WP
У січні 2024 року Зінченко згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.
"Варто зауважити, що у відео під назвою "Маніфєст украінского автономного революціонного расіста" є близькі по змісту фрази, якщо порівнювати із коментарями, які залишав В'ячеслав", – вважають журналісти.
Висловлювання Владислава:
Підозрюваний у вбивстві Фаріон є футболістом-юніором
"Слідство.Інфо" теж повідомило, що підозрюваний – 18-річний В'ячеслав Зінченко. Зазначають, що станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".
В'ячеслав Зінченко – підозрюваний у вбивстві Фаріон / Фото "Слідство.Інфо"
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Затримання Зінченка
- Про затримання 18-річного мешканця Дніпра сьогодні, 25 липня, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.
- Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці.
- Затриманому готують підозру в умисному вбивстві, вирішують питання про обрання запобіжного заходу.