OSINT-исследователи идентифицировали подозреваемого в убийстве Фарион

Аналитики идентифицировали лицо, которое прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.

Об этом сообщает "Телевидение Торонто".

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"Из открытых источников известно, что Вячеслав родился 3 апреля 2006 года. Проходил обучение в Днепровской гимназии №62. Также играл в футбольной команде МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 в составе команды провел 3 матча", – говорится в сообщении.

Журналисты также идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграме. Он подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там Вячеслав оставлял антисемитские и расистские комментарии", – говорится в сообщении.