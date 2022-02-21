Виступ Зеленського в Мюнхені перевернув все з ніг на голову

Україна може визнати Будапештський меморандум недійсним і відновити свій ядерний статус. Такий меседж вже 2 дні розкручується в інформпросторі, і не лише українському.

З'явився він після виступу Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки. Почнемо не з самої промови президента, а з його зустрічей на полях конференції.

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Адже саме кулуарні переговори мають значно більшу вагу, ніж сказані слова. Хоча виступ Зеленського багато перевернув з ніг на голову.

У кулуарах конференції він провів переговори з ключовими західними партнерами і тон цих переговорів був далеко не компліментарний.

Зустріч з віцепрезиденткою США

Під час зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс Зеленський подякував за надану військову допомогу, але тут же, в черговий раз, закликав Вашингтон не грати в умиротворення Путіна, а ввести анонсовані санкції вже зараз.

На думку президента України це стало б найкращим стримуючим фактором проти Кремля саме в дипломатичному треку.

Причому вже під час конференції Зеленський недвозначно заявив – якщо американська розвідка має інформацію про те, що Росія ось-ось вторгнеться, то чому б не вдарити санкціями вже зараз? Чого чекати?



Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс / Фото Alamy

Яка позиція у Вашингтоні

У Вашингтоні трохи іншої думки. Вже на зустрічі з Зеленським Камала Гарріс повторила, що США залишаються надійним союзником України і ніколи не стануть щось вирішувати у нас за спиною.

Але все ж вони схильні до кінця використовувати саме дипломатію, а санкції готові ввести тільки якщо Путін вторгнеться.

Пізніше спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що якщо ввести санкції вже зараз, це навпаки якраз і може спровокувати Путіна до нападу. Тому вони повинні залишатися саме стримуючим фактором.

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Звичайно, тут у мене, як українця, виникає обурення – але ж Путін зробив це ще 8 років тому. Але все ж черговий пакет санкцій націлений саме на нове вторгнення, на жаль.

Зустріч з Шольцом і Джонсоном

Зустрівся Зеленський і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. З ним мова також йшла про пошуки дипломатичного врегулювання конфлікту.

Значно важливішою виявилася зустріч Зеленського з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Відлуння цієї самої зустрічі пізніше звучали в промовах обох політиків.

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Тут також говорилось про дипломатію, правда вона відразу підтримувалася цілком рішучими діями в питанні обороноздатності України. Ось саме ці слова виявилися основою у виступах двох лідерів. Давайте ці звернення і розберемо.



Зеленський зустрівся з Джонсоном / Фото з твітера президента України

Зеленський звинуватив західних лідерів

Почав свою промову Зеленський з прекрасної історичної аналогії, по суті, звинувативши західних лідерів у тому, що вони забули уроки історії і саме зараз, як колись Адольфа Гітлера, намагаються утихомирити Путіна.

Слова про Данцига це чудова паралель із нинішніми подіями в Україні. Якщо хтось не знає, що означає вираз "Навіщо воювати за Данциг?", коротко поясню.

"Навіщо воювати за Данциг?"

З'явився цей вислів у Франції в травні 1939 року, коли Гітлер озвучив свої претензії на володіння містом Данциг, який входив до складу Польщі. По суті Гітлер заявив наступне: або Польща віддає Німеччині місто Данциг, або Німеччина починає війну.

На тлі такого ультиматуму французький неосоціаліст Марсель Деа закликав французів не вплутуватися в чужу суперечку. На думку Деа, претензії Гітлера на Данциг це не проблема Франції, а отже і вплутуватися в чужу суперечку Париж не повинен.

Деа звинувачував у провокаціях саме поляків. Мовляв, замість того щоб мирно віддати шматок території німцям, поляки намагаються втягнути всю Європу в непотрібну війну.

На жаль, деякі країни Європи саме так сьогодні сприймають війну між Україною і Росією, і пропонують "просто віддати Путіну все що він хоче, щоб не допустити велику війну".

Джонсон став головним союзником Зеленського

І ось тут головним союзником Зеленського на Мюнхенській конференції став саме Борис Джонсон, який присоромив своїх європейських колег, заявивши, що якщо вони відведуть погляд від нинішньої проблеми, це стане клеймом всієї Європи.

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Якщо ж повертатися до промови Зеленського, то український президент розкритикував всю інфраструктуру нинішньої європейської безпеки – ні ООН, ні ОБСЄ більше не працюють. Замість того, щоб ремонтувати старі механізми, Зеленський запропонував створювати нові.



Зеленський запропонував створювати нові механізми / Фото ОП

До речі, створення альянсу між Великою Британією, Польщею та Україною це якраз ознака того, що ні Лондон, ні Київ не готові просто сидіти і спостерігати, як Путін витирає об ООН ноги, блокуючи будь-які рішення щодо захисту України від його ж агресії.

Вимоги Зеленського до НАТО

Висунув Зеленський вимогу і до НАТО, заявивши, що розмови про відкриті двері, сьогодні показують лише те, що хоч вони і відкриті, але стороннім туди вхід заборонений.

Тому поки Україна лише на шляху до вступу, НАТО повинні дати Україні гарантії безпеки, або ж прямо заявити – ми вас не чекаємо. Це було б, як мінімум, чесно.

До речі, у нас є всі підстави вимагати ці самі гарантії безпеки, адже вони прописані в Будапештському меморандумі. На Мюнхенській конференції Зеленський заявив, що скликає підписантів Будапештського меморандуму.

Якщо ця зустріч не принесе результатів, Україна готова в односторонньому порядку вийти із зобов'язань цього документа. А це вже дуже гучна заява.

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Це фактично ультиматум всім підписантам Будапештського меморандуму. Якщо Україна не отримає реальних гарантій безпеки, ми маємо повне право в односторонньому порядку вийти з угоди і всерйоз задуматися про розміщення ядерної зброї на своїй території.

Кулеба сказав, яким шляхом йтиме Україна

До того ж масла у вогонь підлив ще й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який пояснив слова Зеленського і натякнув, яким шляхом ми будемо йти далі.



Кулеба розповів про майбутнє України / Пресслужба МЗС України

Тут відразу зазначу 2 важливі моменти, які зараз викликають дискусії.

Перший момент

Перше, напередодні посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум це звичайна угода, яка не має міжнародних зобов'язань. Тому ніхто нічого Україні не винен.

Відразу поясню, після підписання Меморандуму, в 1995 році, Генеральна Асамблея ООН затвердила його як офіційний документ, обов'язковий до виконання всіма учасниками. Тобто слова посла Німеччини звичайна маніпуляція.

Другий момент

Друге, очевидно, що Росія відмовиться від участі в консультаціях з гарантій безпеки для України. Існує думка, що саме через відмову Росії, обговорення цього питання – неможливе, а тому і Велика Британія, і США можуть відмовитися від участі.

Але відразу зруйную цей міф. У 1994 році документ підписала не група країн, а кожен підписант окремо. Отже, скликати консультації можна і в неповному складі.

Наскільки реалістично, що Київ дійсно відновить ядерний арсенал? Як мені здається, така ймовірність дуже низька.

Адже для цього потрібні величезні гроші і багато часу. До того ж це може стати причиною для часткової ізоляції України, адже розробка ядерних програм не надто вітається на Заході.

Чи може Україна повернутися до ядерного статусу

Якщо все ж таки допустити появу ядерної зброї в Україні, то швидше за все це відбудеться за іншим сценарієм. Наведу приклад – Німеччина офіційно не входить в клуб ядерних держав, але на її території знаходиться ядерна зброя. Як так вийшло?

Так само як і у випадку з Туреччиною, Італією чи Канадою. У всіх цих країнах знаходиться ядерна зброя США. Тепер акуратно натякну – Велика Британія є ядерною державою і вона зараз зацікавлена в безпеці східного флангу НАТО. Але все ж таки це лише гіпотеза.

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Більш реалістичним сценарієм мені видається інший – за допомогою шантажу і підвищення ставок, Україна може домогтися реальних гарантій безпеки, причому навіть не вступаючи в НАТО.

Водночас при такому сценарії Захід може дати певні гарантії безпеки і самій Росії. Це той самий компроміс, на якому наполягає Кремль. Так, Путін не буде радий цьому, але в цьому і є пастка.



Путіна чекає пастка / Фото Getty Images

Перші ознаки такого обходу питання вступу до НАТО вже відбуваються. Наприклад, сьогодні (21 січня – 24 канал) стало відомо, що Євросоюз запускає в Україні тренувальну військову місію. Тобто ЄС в Україні стане більше, але в той самий час, це не можна розцінити як розширення НАТО.

До того ж зараз вже всі методи хороші. Адже, за словами британського МЗС, операція з вторгнення в Україну вже запущена в Кремлі. Якщо Захід в черговий раз не виконає своїх зобов'язань, то трапиться те, про що сказав Джонсон.

Хто має гарантувати безпеку України

Крім того, Зеленський, виступаючи в Мюнхені, не просто так заявив, що всі майданчики з безпеки в Європі вже не працюють, а тому настав час створювати нові формати. Дмитро Кулеба запропонував такий самий новий формат.

Давайте ще раз зафіксуємо – Україна пропонує новий формат для обговорення деескалації російської агресії, учасниками якого повинні стати не тільки підписанти Будапештського меморандуму, а загалом:

Росія;

Китай;

США;

Велика Британія;

Франція;

Німеччина;

Туреччина;

звичайно ж, Україна.

Саме ці країни повинні гарантувати нам безпеку. Фактор того, що Україна може відновити ядерний статус, якщо не отримає гарантій, це скоріше мотиватор для Заходу не просто говорити про гарантії, а нарешті їх надати.

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Тому резюмуючи, для України не стоїть питання відновлення ядерного статусу, просто ми вийшли на абсолютно новий рівень переговорів, вимагаючи гарантій безпеки, частково використовуючи російські методи шантажу.