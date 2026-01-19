У полон потрапив окупант, який розстрілював українських полонених, – Зеленський

ЗСУ взяли у полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених. Йдеться про випадки зафіксовані у жовтні 2025 року на Курщині.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський?

Заступник голови СБУ Олександр Поклад 19 січня доповів про затримання вказаного окупанта.

Ймовірно, йдеться про випадок 10 жовтня, коли росіяни розстріляли 9 українських полонених – операторів БпЛА. Сталося це в районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області.

Президент наголосив, що кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне.

"Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу", – написав Зеленський.