Ексагент ФСБ запропонував, як покарати Орбана за скандальну поведінку Угорщини
Заява Владіміра Путіна про розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї викликала обурення у світі. На неї жорстко відреагував навіть Китай. Проте Угорщина зазвичай не дотримується загальної думки з країнами Заходу стосовно Росії.
Про це 24 Каналу розповів старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ і ФСБ у відставці Сергій Жирнов. Він зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан куплений Путіним. І Європейському Союзу вже час розглянути питання про членство Угорщини в ЄС.
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Механізми існують
На його думку, якщо Орбан продовжить цим займатися, йому не місце в Євросоюзі.
Він дотримується протилежних принципів політичних і тих, що стосуються прав людини і свободи, які існують в Західній Європі. І Угорщині під керівництвом Орбана немає місця серед цивілізованих країн Європи,
– вважає ексагент ФСБ.
Як можна покарати Орбана за підтримку Путіна: дивіться відео
Жирнов зауважив, що механізми виключення Угорщини з ЄС існують. В країну вкачується доволі багато коштів з загального бюджету, і потрібно ввести особисто проти Орбана конкретні санкції за те, що він підтримує політику Путіна.
"Це дивний варіант, коли Орбан свій серед чужих і чужий серед своїх", – наголосив Сергій Жирнов.
Скандальні заяви влади Угорщини
- Голова угорської громади Києва Тібор Томпа вважає, що рішенням про те, що Угорщина не буде заарештовувати Владіміра Путіна, якщо він приїде до країни, вона виступає проти не лише України, а всього цивілізованого світу. На його думку, у влади Угорщини абсолютно відсутні демократичні цінності.
- Угорщина не збирається підтримувати вступ України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Петер Сійярто аргументував це рішення тим, що угорські школи на Закарпатті у "небезпеці". За його словами, 99 угорських шкіл в Україні "перебувають під загрозою закриття" через закон про освіту.
- В Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Цей формат Угорщина успішно блокувала з 2017 року, але цього разу її вето просто "обійшли". Політолог Микола Давидюк відзначив, що право голосу і право вето Угорщини почало впливати на вето та свободу інших країн. Технічно знайшли рішення, як обійти Угорщину.