Ексагент ФСБ запропонував, як покарати Орбана за скандальну поведінку Угорщини

Заява Владіміра Путіна про розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї викликала обурення у світі. На неї жорстко відреагував навіть Китай. Проте Угорщина зазвичай не дотримується загальної думки з країнами Заходу стосовно Росії.

Про це 24 Каналу розповів старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ і ФСБ у відставці Сергій Жирнов. Він зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан куплений Путіним. І Європейському Союзу вже час розглянути питання про членство Угорщини в ЄС.

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Механізми існують

На його думку, якщо Орбан продовжить цим займатися, йому не місце в Євросоюзі.

Він дотримується протилежних принципів політичних і тих, що стосуються прав людини і свободи, які існують в Західній Європі. І Угорщині під керівництвом Орбана немає місця серед цивілізованих країн Європи,

– вважає ексагент ФСБ.

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Жирнов зауважив, що механізми виключення Угорщини з ЄС існують. В країну вкачується доволі багато коштів з загального бюджету, і потрібно ввести особисто проти Орбана конкретні санкції за те, що він підтримує політику Путіна.

"Це дивний варіант, коли Орбан свій серед чужих і чужий серед своїх", – наголосив Сергій Жирнов.

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