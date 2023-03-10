Орбан заявив, що Угорщина і Ватикан – єдині держави в Європі, які виступають за мир.

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Орбан про ймовірність світової війни

"Рік тому ми всі сподівалися, що цей "збройний конфлікт" не переросте у справжню війну, але війна набагато жорстокіша і жорстокіша, ніж коли вона почалася", – сказав Орбан у відповідь на повідомлення про відправку в Україну перших танків Leopard.

Скандальний політик цинічно заявив, що нібито у Європі лише Ватикан та Угорщина виступають за мир. За його словами, міжнародна громадська думка різко розділилася. "З одного боку – Захід, з іншого – решта: турки, араби, китайці, африканці, вони закликають до мирних переговорів", – зазначив прем'єр.

Орбан сказав, що ці країни страждають головним чином через нестачу продовольства, але західні лідери "палають" від війни. "Німці почали з надсилання касок, тепер вони перейшли до танків, і тепер нова тема полягає в тому, чи варто їм надсилати винищувачі", – додав прем'єр Угорщини.

Окрім того, Орбан не виключив, що союзники нібито можуть відправити в Україну своїх військових, і каже, що ризик світової війни став дуже близьким.

Ми ніколи не були так близькі до того, щоб локальна війна перетворилася на світову,

– підкреслив Орбан.

Зверніть увагу! У CNN зазначили, Орбан боїться, що поразка Росії поставить під загрозу і його власний режим.

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Орбан може відвідати Україну

Скандальний глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про майбутній візит Орбана до Києва. Дипломат побідкався, що не отримав запрошення відвідати нашу столицю, хоча, за його словами, "з радістю би приїхав".

Коли ж прем'єр Угорщини приїде до України та чи наважиться взагалі, наразі невідомо. Тим часом експерти вважають, що поїздка може справді означати зміну політики Орбана.