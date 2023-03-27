Эксагент ФСБ предложил, как наказать Орбана за скандальное поведение Венгрии

Заявление Владимира Путина о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия вызвало возмущение в мире. На него жестко отреагировал даже Китай. Однако Венгрия обычно не придерживается общего мнения со странами Запада по отношению к России.

Об этом 24 Каналу рассказал старший офицер службы внешней разведки КГБ и ФСБ в отставке Сергей Жирнов. Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан куплен Путиным. И Европейскому Союзу уже пора рассмотреть вопрос о членстве Венгрии в ЕС.

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Механизмы существуют

По его мнению, если Орбан продолжит заниматься этим, ему не место в Евросоюзе.

Он придерживается противоположных принципов политических и касающихся прав человека и свобод, существующих в Западной Европе. И Венгрии под руководством Орбана нет места среди цивилизованных стран Европы,

– считает эксагент ФСБ.

Как можно наказать Орбана за поддержку Путина: смотрите видео

Жирнов заметил, что механизмы исключения Венгрии из ЕС существуют. В страну вкачивается много средств из общего бюджета, и нужно ввести лично против Орбана конкретные санкции за то, что он поддерживает политику Путина.

"Это странный вариант, когда Орбан свой среди чужих и чужой среди своих", – подчеркнул Сергей Жирнов.

Скандальные заявления власти Венгрии