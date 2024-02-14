ППО, артилерія, дрони та F-16: про що домовилися для України на "Рамштайні – 19"

Рустем Умєров заявив, що учасники "Рамштайну" провели плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей. Його шведський колега Поль Джонсон теж підбив підсумки.

Глава Міноборони Рустем Умєров підбив підсумки 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України. Нагадаємо, що "Рамштайн" проходив цієї середи, 14 лютого.

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Що розповів Умєров

На 19-му "Рамштайні" союзники обговорили тему ППО.

Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Артилерійські системи і снаряди – на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати,

– написав Умєров.

Також міністр оборони заявив, що Україна рухається за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами щодо отримання винищувачів F-16.

Крім цього Умєров запевнив, що дронів буде більше.

Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались – Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство,

– сказав глава Міноборони України.

Ще Умєров заявив, що 20 країн офіційно приєдналися до Коаліції з розмінування. Він висловив слова подяки Литві за лідерство. Міністр також окремо подякував США та главі Пентагону Ллойду Остіну, який головував сьогодні на цьому засіданні.

Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій – як на землі, так і в морі й на небі, – підсумував український міністр.

Глава Міноборони Швеції теж назвав результати "Рамштайну"

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони союзники висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну. Крім того, звучали оголошення про створення нових коаліцій. Про це Поль Джонсон заявив в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі.

Було зроблено важливе оголошення про нові коаліції, які зараз створюються і продовжують розвиватися в рамках Контактної групи за участю Швеції, яка бере участь у Коаліції з питань безпілотників. Ми підписали Меморандум щодо цього, а також Меморандум або, фактично, заяву про наміри щодо Коаліції з розмінування,

– сказав Поль Джонсон.

Міністр оборони Швеції сподівається, що ці коаліції принесуть свої плоди для української армії. Крім того, Поль Джонсон анонсував передачу нового пакету зброї.

Я також сказав, що незабаром ми також надамо новий пакет підтримки Україні, і він буде суттєвим і включатиме внески в усіх сферах,

– додав міністр.



Міністр оборони Швеції Поль Джонсон / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Що ще відомо про підсумки 19-го "Рамштайну"