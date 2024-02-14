ПВО, артиллерия, дроны и F-16: о чем договорились для Украины на "Рамштайне – 19"

Рустем Умеров заявил, что участники "Рамштайна" провели плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей. Его шведский коллега Поль Джонсон тоже подвел итоги.

Глава Минобороны Рустем Умеров подвел итоги 19-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Напомним, что "Рамштайн" проходил в эту среду, 14 февраля.

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Что рассказал Умеров

На 19-м "Рамштайне" союзники обсудили тему ПВО.

Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство. Артиллерийские системы и снаряды – на повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты,

– написал Умеров.

Также министр обороны заявил, что Украина движется по графику в рамках всех договоренностей с партнерами по получению истребителей F-16.

Кроме этого, Умеров заверил, что дронов будет больше.

Усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Благодарен Латвии за лидерство,

– сказал глава Минобороны Украины.

Еще Умеров заявил, что 20 стран официально присоединились к Коалиции по разминированию. Он выразил слова благодарности Литве за лидерство. Министр также отдельно поблагодарил США и главу Пентагона Ллойда Остина, который председательствовал сегодня на этом заседании.

Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий – как на земле, так и в море и на небе, – подытожил украинский министр.

Глава Минобороны Швеции тоже назвал результаты "Рамштайна"

Министр обороны Швеции Поль Джонсон заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны союзники выразили твердое обязательство продолжать поддерживать Украину. Кроме того, звучали объявления о создании новых коалиций. Об этом Поль Джонсон заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.

Было сделано важное объявление о новых коалициях, которые сейчас создаются и продолжают развиваться в рамках Контактной группы с участием Швеции, которая участвует в Коалиции по вопросам беспилотников. Мы подписали Меморандум по этому, а также Меморандум или, фактически, заявление о намерениях по Коалиции по разминированию,

– сказал Поль Джонсон.

Министр обороны Швеции надеется, что эти коалиции принесут свои плоды для украинской армии. Кроме того, Поль Джонсон анонсировал передачу нового пакета оружия.

Я также сказал, что вскоре мы также предоставим новый пакет поддержки Украине, и он будет существенным и будет включать взносы во всех сферах,

– добавил министр.



Министр обороны Швеции Поль Джонсон / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

Что еще известно о результатах 19-го "Рамштайна"