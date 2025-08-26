Ймовірна зустріч із Володимиром Зеленським для Володимира Путіна є приниженням та викликом. Адже ця зустріч може наблизити до припинення вогню та віддалити Путіна від його планів.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу політтехнолог Олег Постернак. Він зазначив, що певним чином це зобов'язання почати домовлятися та зафіксувати рух до припинення вогню. Однак, скоріше за все, це не вписується у сценарій Кремля.

Дивіться також Його дописи на це натякають: що може зробити Трамп, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським

План Путіна зазнає краху

Зокрема, вони прагнуть виграти час, щоб захопити більше української території та продовжувати терористичні атаки проти цивільної інфраструктури.

Я сумніваюся, чи може взагалі така зустріч дати результат. Це велике питання. Але я розумію, чому Україна прагне вийти на неї. Це відповідає інтересам нашої держави. Наша ключова задача – показати неготовність Володимира Путіна до мирних переговорів і його налаштованість на подальшу агресію,

– сказав політтехнолог Олег Постернак.

Він додав, що Путін "зациклений" та "одержимий" Україною. Він прагне нав'язати виключно своє викривлене російське бачення війни. Поки що єдиним успіхом України та Заходу можна вважати зустріч на Алясці.

Москва, нехай і з опором, починає змирятися з тим, що не отримає контроль над усією Україною. Вона ніколи не отримає владу в Києві. З цим Путіну доведеться змиритися,

– сказав Постернак.

Він додав, що це показує обговорення теми гарантій безпеки для України. Це чітко дає Росії сигнал про те, що масштабний план "максимум", який Путін ставив у 2022 році, не має жодних шансів на реалізацію.

Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського з російським диктатором?