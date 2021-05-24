"Картопляний Каддафі перейшов червону лінію": реакція соцмереж на затримання Протасевича

Цинічне і скоріш за все, заздалегідь детально сплановане затримання Романа Протасевича у Мінську, облетіло світові ЗМІ. Цивілізований світ вимагає негайно звільнити арештованого журналіста, а Лукашенка притягнути до відповідальності.
Українські політичні і культурні діячі вважають, що Україна не може стояти осторонь і теж має вплинути на ситуацію. Пропонуємо огляд реакцій соцмереж на резонансне затримання Протасевича.
Детально про Затримання Романа Протасевича в Білорусі: що відомо та яке покарання загрожує засновнику NEXTA
"Лукашенко підписав собі вирок"
Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що цивілізований світ має терміново зреагувати на викрадення людини. При чому не "занепокоєнням", а жорсткими санкціями. Щодо самого Лукашенка наголосив: цим він вже підписав собі вирок.
Партія "Голос" в офіційному зверненні заявила, що вимагає застосувати до Лукашенка усі важелі впливу: від санкцій і до скасування польотів над територією Білорусі.
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін метафорично зазначив, що Лукашенко остаточно перетнув червону лінію моральності і зайнявся "повітряним піратством". Україна не має стояти осторонь такого безчинства і повинна приєднатися до санкцій проти режиму Лукашенка.
Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакету санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками,
– написав Клімкін.
Журналіст і шеф-редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов нагадав, що Роман Протасевич пов'язаний із подіями в Україні. Адже Протасевич не раз розповідав, як брав участь у протестах на Майдані під час Революції Гідності, як отримав поранення від "Беркута". До того ж активіст більше року працював на фронті на Донбасі, де знімав війну з Росією.Зверніть увагу! Роману Протасевичу офіційно загрожує 15 років в'язниці: влада Білорусі визнала його терористом, причетним до "масових заворушень". Втім, покарання для нього може бути і найвищого ступеню – смертна кара.
Головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк зазначив, що журналістів Білорусі варто підтримувати. Він нагадав: в Україні теж є активісти і медіа, яких переслідують за незалежну діяльність. Йдеться про окупований Крим.
Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян порівняв Протасевича з Навальним, а Лукашенка з Путіним. Він також підтримує думку про те, що Україні варто закрити авіасполучення з Мінськом і припинити авіаційний транзит через Білорусь.
Продюсерка Олена Мозгова нагадала, що Лукашенко вже давно є безкарним і від цього нахабним. Втім, нахабами є і ті українські діячі, які зараз плескають у долоні такій "спецоперації Лукашенка".
Роман Протасевич дав можливість світу побачити, що відбувається в Білорусі, які безчинства роблить з білорусами їх вусатий параноїк Лукашенко,
– написала Мозгова.
Блогер і громадський діяч Віктор Трегубов назвав Лукашенка "картопляним Каддафі". Як і з лівійським диктатором, з Лукашенком усе може закінчитися погано.
З просто європейського "поганого хлопця" та останнього диктатора Лукашенко остаточно перетворився на картопляного Каддафі. Це вже використання збройних сил власної держави у відверто терористичних цілях. Таке не пробачають,
– написав Трегубов.
Реакції соцмереж
На цинічні дії Лукашенка у соцмережах також реагують з гумором і вже створили меми і фотожаби. Їхній посил у тому, що диктатор Лукашенко робить усе, що йому заманеться і за вимогою може спинити не те щоб літак, а й машину часу чи ракету.
У цьому контексті згадують і Путіна, чиї найманці збили малазійський Boeing у небі над Донбасом.
Щодо реакції світу, яка висунута наразі, у соцмережах теж кепкують: мовляв, потрібні конкретні дії, а не лише "усна стурбованість".
Як світ реагує на затримання Романа Протасевича у Мінську
- Цивілізований світ виступив із підтримкою Романа Протасевича і засудженням Лукашенка.
- Євросоюз погрожує новими санкціями, а Держдеп США заявляє, що Лукашенко несе загрозу усьому світу.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що це – серйозний та небезпечний інцидент і вимагає розслідування.
- Очільник компанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав вимушену посадку літака у Білорусі "державним викраденням" лайнера і "повітряним піратством".