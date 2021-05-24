"Картопляний Каддафі перейшов червону лінію": реакція соцмереж на затримання Протасевича

Цинічне і скоріш за все, заздалегідь детально сплановане затримання Романа Протасевича у Мінську, облетіло світові ЗМІ. Цивілізований світ вимагає негайно звільнити арештованого журналіста, а Лукашенка притягнути до відповідальності.

Українські політичні і культурні діячі вважають, що Україна не може стояти осторонь і теж має вплинути на ситуацію. Пропонуємо огляд реакцій соцмереж на резонансне затримання Протасевича.

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"Лукашенко підписав собі вирок"

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що цивілізований світ має терміново зреагувати на викрадення людини. При чому не "занепокоєнням", а жорсткими санкціями. Щодо самого Лукашенка наголосив: цим він вже підписав собі вирок.

Партія "Голос" в офіційному зверненні заявила, що вимагає застосувати до Лукашенка усі важелі впливу: від санкцій і до скасування польотів над територією Білорусі.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін метафорично зазначив, що Лукашенко остаточно перетнув червону лінію моральності і зайнявся "повітряним піратством". Україна не має стояти осторонь такого безчинства і повинна приєднатися до санкцій проти режиму Лукашенка.

Якщо ми й тепер не приєднаємося до повного пакету санкцій США та ЄС щодо Лукашенка, то будемо виглядати безпринципними слабаками,

– написав Клімкін.

Журналіст і шеф-редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов нагадав, що Роман Протасевич пов'язаний із подіями в Україні. Адже Протасевич не раз розповідав, як брав участь у протестах на Майдані під час Революції Гідності, як отримав поранення від "Беркута". До того ж активіст більше року працював на фронті на Донбасі, де знімав війну з Росією.

Роману Протасевичу офіційно загрожує 15 років в'язниці : влада Білорусі визнала його терористом, причетним до "масових заворушень". Втім, покарання для нього може бути і найвищого ступеню – смертна кара.

Головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк зазначив, що журналістів Білорусі варто підтримувати. Він нагадав: в Україні теж є активісти і медіа, яких переслідують за незалежну діяльність. Йдеться про окупований Крим.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян порівняв Протасевича з Навальним, а Лукашенка з Путіним. Він також підтримує думку про те, що Україні варто закрити авіасполучення з Мінськом і припинити авіаційний транзит через Білорусь.

Продюсерка Олена Мозгова нагадала, що Лукашенко вже давно є безкарним і від цього нахабним. Втім, нахабами є і ті українські діячі, які зараз плескають у долоні такій "спецоперації Лукашенка".

Роман Протасевич дав можливість світу побачити, що відбувається в Білорусі, які безчинства роблить з білорусами їх вусатий параноїк Лукашенко,

– написала Мозгова.

Блогер і громадський діяч Віктор Трегубов назвав Лукашенка "картопляним Каддафі". Як і з лівійським диктатором, з Лукашенком усе може закінчитися погано.

З просто європейського "поганого хлопця" та останнього диктатора Лукашенко остаточно перетворився на картопляного Каддафі. Це вже використання збройних сил власної держави у відверто терористичних цілях. Таке не пробачають,

– написав Трегубов.

Реакції соцмереж

На цинічні дії Лукашенка у соцмережах також реагують з гумором і вже створили меми і фотожаби. Їхній посил у тому, що диктатор Лукашенко робить усе, що йому заманеться і за вимогою може спинити не те щоб літак, а й машину часу чи ракету.

У цьому контексті згадують і Путіна, чиї найманці збили малазійський Boeing у небі над Донбасом.

Щодо реакції світу, яка висунута наразі, у соцмережах теж кепкують: мовляв, потрібні конкретні дії, а не лише "усна стурбованість".

Як світ реагує на затримання Романа Протасевича у Мінську