"Картофельный Каддафи перешел красную линию": реакция соцсетей на задержание Протасевича

Циничное и скорее всего, заранее детально спланированное задержание Романа Протасевича в Минске, облетело мировые СМИ. Цивилизованный мир требует немедленно освободить арестованного журналиста, а Лукашенко привлечь к ответственности.
Украинские политические и культурные деятели считают, что Украина не может стоять в стороне и тоже должна повлиять на ситуацию. Предлагаем обзор реакций соцсетей на резонансное задержание Протасевича.
Подробно о Задержании Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA
"Лукашенко подписал себе приговор"
Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что цивилизованный мир должен срочно среагировать на похищение человека. Причем не "беспокойством", а жесткими санкциями. По поводу самого Лукашенко подчеркнул: этим он уже подписал себе приговор.
Партия "Голос" в официальном обращении заявила, что требует применить к Лукашенко все рычаги влияния: от санкций и до отмены полетов над территорией Беларуси.
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин метафорично отметил, что Лукашенко окончательно пересек красную линию нравственности и занялся "воздушным пиратством". Украина не должна стоять в стороне от такого бесчинства и должна присоединиться к санкциям против режима Лукашенко.
Если мы и теперь не присоединимся к полному пакету санкций США и ЕС в отношении Лукашенко, то будем выглядеть беспринципными слабаками,
– написал Климкин.
Журналист и шеф-редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов напомнил, что Роман Протасевич связан с событиями в Украине. Ведь Протасевич не раз рассказывал, как участвовал в протестах на Майдане во время Революции Достоинства, как получил ранение от "Беркута". К тому же активист больше года работал на фронте на Донбассе, где снимал войну с Россией.Обратите внимание! Роману Протасевичу официально грозит 15 лет тюрьмы: власти Беларуси признали его террористом, причастным к "массовым беспорядкам". Впрочем, наказание для него может быть и высшей степени – смертная казнь.
Главный редактор издания "Ґрати" Антон Наумлюк отметил, что журналистов Беларуси стоит поддерживать. Он напомнил: в Украине тоже есть активисты и медиа, которых преследуют за независимую деятельность. Речь идет об оккупированном Крыме.
Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сравнил Протасевича с Навальным, а Лукашенко с Путиным. Он также поддерживает мнение о том, что Украине стоит закрыть авиасообщение с Минском и прекратить авиационный транзит через Беларусь.
Продюсер Елена Мозговая напомнила, что Лукашенко уже давно безнаказанный и от этого наглый. Впрочем, нахалы и те украинские деятели, которые сейчас хлопают в ладоши такой "спецоперации Лукашенко".
Роман Протасевич дал возможность миру увидеть, что происходит в Беларуси, какие бесчинства делает с белорусами их усатый параноик Лукашенко,
– написала Мозговая.
Блогер и общественный деятель Виктор Трегубов назвал Лукашенко "картофельным Каддафи". Как и с ливийским диктатором, с Лукашенко все может закончиться плохо.
Из просто европейского "плохого парня" и последнего диктатора Лукашенко окончательно превратился в картофельного Каддафи. Это уже использование вооруженных сил собственного государства в откровенно террористических целях. Такое не прощают,
– написал Трегубов.
Реакции соцсетей
На циничные действия Лукашенко в соцсетях также реагируют с юмором и уже создали мемы и фотожабы. Их посыл в том, что диктатор Лукашенко делает все, что ему заблагорассудится и по требованию может остановить не то чтобы самолет, а машину времени или ракету.
В этом контексте вспоминают и Путина, чьи наемники сбили малазийский Boeing в небе над Донбассом.
Относительно реакции мира, выдвинутой сейчас, в соцсетях тоже посмеиваются: якобы нужны конкретные действия, а не только "устная обеспокоенность".
Как мир реагирует на задержание Романа Протасевича в Минске
- Цивилизованный мир выступил с поддержкой Романа Протасевича и осуждением Лукашенко.
- Евросоюз угрожает новыми санкциями, а Госдеп США заявляет, что Лукашенко несет угрозу всему миру.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это – серьезный и опасный инцидент и требует расследования.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку самолета в Беларуси "государственным угоном" лайнера и "воздушным пиратством".