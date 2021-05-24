"Картофельный Каддафи перешел красную линию": реакция соцсетей на задержание Протасевича

Циничное и скорее всего, заранее детально спланированное задержание Романа Протасевича в Минске, облетело мировые СМИ. Цивилизованный мир требует немедленно освободить арестованного журналиста, а Лукашенко привлечь к ответственности.

Украинские политические и культурные деятели считают, что Украина не может стоять в стороне и тоже должна повлиять на ситуацию. Предлагаем обзор реакций соцсетей на резонансное задержание Протасевича.

Подробно о Задержании Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA

"Лукашенко подписал себе приговор"

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что цивилизованный мир должен срочно среагировать на похищение человека. Причем не "беспокойством", а жесткими санкциями. По поводу самого Лукашенко подчеркнул: этим он уже подписал себе приговор.

Партия "Голос" в официальном обращении заявила, что требует применить к Лукашенко все рычаги влияния: от санкций и до отмены полетов над территорией Беларуси.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин метафорично отметил, что Лукашенко окончательно пересек красную линию нравственности и занялся "воздушным пиратством". Украина не должна стоять в стороне от такого бесчинства и должна присоединиться к санкциям против режима Лукашенко.

Если мы и теперь не присоединимся к полному пакету санкций США и ЕС в отношении Лукашенко, то будем выглядеть беспринципными слабаками,

– написал Климкин.

Журналист и шеф-редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов напомнил, что Роман Протасевич связан с событиями в Украине. Ведь Протасевич не раз рассказывал, как участвовал в протестах на Майдане во время Революции Достоинства, как получил ранение от "Беркута". К тому же активист больше года работал на фронте на Донбассе, где снимал войну с Россией.

Роману Протасевичу официально грозит 15 лет тюрьмы : власти Беларуси признали его террористом, причастным к "массовым беспорядкам". Впрочем, наказание для него может быть и высшей степени – смертная казнь.

Главный редактор издания "Ґрати" Антон Наумлюк отметил, что журналистов Беларуси стоит поддерживать. Он напомнил: в Украине тоже есть активисты и медиа, которых преследуют за независимую деятельность. Речь идет об оккупированном Крыме.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сравнил Протасевича с Навальным, а Лукашенко с Путиным. Он также поддерживает мнение о том, что Украине стоит закрыть авиасообщение с Минском и прекратить авиационный транзит через Беларусь.

Продюсер Елена Мозговая напомнила, что Лукашенко уже давно безнаказанный и от этого наглый. Впрочем, нахалы и те украинские деятели, которые сейчас хлопают в ладоши такой "спецоперации Лукашенко".

Роман Протасевич дал возможность миру увидеть, что происходит в Беларуси, какие бесчинства делает с белорусами их усатый параноик Лукашенко,

– написала Мозговая.

Блогер и общественный деятель Виктор Трегубов назвал Лукашенко "картофельным Каддафи". Как и с ливийским диктатором, с Лукашенко все может закончиться плохо.

Из просто европейского "плохого парня" и последнего диктатора Лукашенко окончательно превратился в картофельного Каддафи. Это уже использование вооруженных сил собственного государства в откровенно террористических целях. Такое не прощают,

– написал Трегубов.

Реакции соцсетей

На циничные действия Лукашенко в соцсетях также реагируют с юмором и уже создали мемы и фотожабы. Их посыл в том, что диктатор Лукашенко делает все, что ему заблагорассудится и по требованию может остановить не то чтобы самолет, а машину времени или ракету.

В этом контексте вспоминают и Путина, чьи наемники сбили малазийский Boeing в небе над Донбассом.

Относительно реакции мира, выдвинутой сейчас, в соцсетях тоже посмеиваются: якобы нужны конкретные действия, а не только "устная обеспокоенность".

Как мир реагирует на задержание Романа Протасевича в Минске