"У дронщики я потрапив випадково": як розробник ігор "Ейр" став аеророзвідником
- Колишній розробник мобільних ігор Андрій, нині військовослужбовець Нацгвардії України, став аеророзвідником через знання в інженерії та електроніці.
- Під час бойових дій на Донеччині його група також брала участь в евакуації цивільних, допомагаючи вивозити людей з небезпечних зон.
Колишній розробник мобільних ігор з Києва, а нині військовослужбовець 2 Галицької бригади Національної гвардії України Андрій із позивним "Ейр" виконує завдання з аеророзвідки на фронті. До повномасштабної війни він працював в ІТ-сфері, однак у 2022 році долучився до Сил оборони.
До війська Андрій прийшов після того, як вивіз родину в безпечне місце, повідомляє 24 Канал.
Як Андрій потрапив в аеророзвідку?
Айтівець Андрій перетворився на гвардійця з позивним "Ейр": нік, з яким він проводив багато часу в мережі, тепер став другим ім'ям.
У дронщики я потрапив випадково. У підрозділі запитали, хто тямить в інженерії та електроніці. А я все життя щось конструював, тож зголосився. Так і потрапив до підрозділу, який займався БпЛА,
– розповів він.
Перший бойовий виїзд ледь не завершився трагедією: автомобіль групи натрапив на ворожий дрон на узбіччі. Досвідчений побратим Андрія розстріляв безпілотник впритул. За кілька секунд після того, як військові відійшли від машини, боєприпас здетонував.
Нині "Ейр" виконує завдання з аеророзвідки – веде спостереження за позиціями противника, коригує дії підрозділів і допомагає виводити піхоту з небезпечних ділянок. Інколи дрони використовують і для зв'язку: до безпілотника кріплять мегафон і передають повідомлення військовим на позиціях.
Пам'ятаю, як вперше побачив ворога. Помітив на екрані трансляції дві постаті. Вони рухались вздовж посадки. Кажу черговому: "Бачу рух". Далі – команда ударним групам, моє коригування, і цілі знищені. Вони часто навіть не ховаються, таке враження що їх просто, як одноразових женуть вперед під страхом,
– поділився військовий.
Під час бойової роботи на Донеччині група Андрія також брала участь в евакуації цивільних. Зокрема, у Мирнограді військові допомогли вивезти жінку з десятирічним сином.
За словами "Ейра", цивільні часто чекають до останнього, коли волонтери вже не можуть доїхати, і тоді єдиною надією залишаються військові.
Окрім аеророзвідки, "Ейр" працює над удосконаленням безпілотників разом із побратимами, використовуючи свій попередній досвід у сфері аналітики та розробок. За його словами, технологічна складова війни постійно змінюється, тож підрозділ змушений шукати нові рішення.
Як росіяни намагаються протидіяти дронам?
У російських військ на фронті з'явилися нові засоби РЕБ типу "Штора". Вперше на передовій цей РЕБ помітили у листопаді: він працює у відеодіапазоні FPV 6,2 –7,2 ГГц.
Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що такий метод дозволяє ворогу глушити сигнали відеозв'язку FPV-дронів.
"Флеш" підкреслив, що російський фронтовий РЕБ йде шляхом придушення відеоканалів FPV, а не каналів управління. За його словами, цей підхід, на жаль, "на 100% правильний".