"В дронщики я попал случайно": как разработчик игр "Эйр" стал аэроразведчиком

Бывший разработчик мобильных игр из Киева, а ныне военнослужащий 2 Галицкой бригады Национальной гвардии Украины Андрей с позывным "Эйр" выполняет задачи по аэроразведке на фронте. До полномасштабной войны он работал в ИТ-сфере, однако в 2022 году присоединился к Силам обороны.

В армию Андрей пришел после того, как вывез семью в безопасное место, сообщает 24 Канал.

Как Андрей попал в аэроразведку?

Айтовец Андрей превратился в гвардейца с позывным "Эйр": ник, с которым он проводил много времени в сети, теперь стал вторым именем.

В дронщики я попал случайно. В подразделении спросили, кто разбирается в инженерии и электронике. А я всю жизнь что-то конструировал, поэтому вызвался. Так и попал в подразделение, который занимался БпЛА,

– рассказал он.

Первый боевой выезд едва не завершился трагедией: автомобиль группы наткнулся на вражеский дрон на обочине. Опытный побратим Андрея расстрелял беспилотник в упор. Через несколько секунд после того, как военные отошли от машины, боеприпас сдетонировал.

Сейчас "Эйр" выполняет задачи по аэроразведке – ведет наблюдение за позициями противника, корректирует действия подразделений и помогает выводить пехоту из опасных участков. Иногда дроны используют и для связи: к беспилотнику крепят мегафон и передают сообщения военным на позициях.

Помню, как впервые увидел врага. Заметил на экране трансляции две фигуры. Они двигались вдоль посадки. Говорю дежурному: "Вижу движение". Далее – команда ударным группам, моя корректировка, и цели уничтожены. Они часто даже не прячутся, такое впечатление что их просто, как одноразовых гонят вперед под страхом,

– поделился военный.

Во время боевой работы в Донецкой области группа Андрея также участвовала в эвакуации гражданских. В частности, в Мирнограде военные помогли вывезти женщину с десятилетним сыном.

По словам "Эйра", гражданские часто ждут до последнего, когда волонтеры уже не могут доехать, и тогда единственной надеждой остаются военные.

Кроме аэроразведки, "Эйр" работает над усовершенствованием беспилотников вместе с побратимами, используя свой опыт в области аналитики и разработок. По его словам, технологическая составляющая войны постоянно меняется, поэтому подразделение вынуждено искать новые решения.

