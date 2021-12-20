Як Україна стала сильнішою: все про військову допомогу у 2021 році

Протягом року в Україні відбулося низка військових навчань, в тому числі з західними партнерами. Серед наймасштабніших – Sea Breeze 2021, "Об’єднані зусилля – 2021" та інструкторсько-методичні заняття. Крім того, Україна отримала партію безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, два катери класу типу "Island" та 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет.

Військові навчання та напруга

Військовий експерт Михайло Жирохов каже, що важливими військовими навчаннями для України були міжнародні навчання із західними партнерами – Sea Breeze 2021. Вони проходили у Чорному морі, на території Херсонської та Миколаївської областей, мали оборонний характер та були пов’язані з навчаннями НАТО по всій Європі.

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У них були залучені 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тисяч особового складу з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. Від України в навчаннях брали участь понад 20 кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.

Sea Breeze 2021 / Фото – Міноборони України

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, що Росією було проведено три наймасштабніші навчання. Перші – маневри навесні з переміщенням додаткових сил і засобів до українських кордонів, відпрацювання десантних операцій у кримських полігонах.

Відпрацювання висадки за допомогою вертольотів армією РФ / Іноземні ЗМІ

Другі масштабні військові навчання, проведені Росією та Білоруссю навчання "Захід 2021" у вересні. Тоді в російському Міноборони заявляли в навчаннях залучені майже 3 сотні танків, кількасот одиниць артилерії, півтори десятки кораблів, вісімдесят літаків і гвинтокрилів. В Міністерстві оборони Білорусі зазначили, що під час навчань відпрацьовували сценарій "загострення міжнародних розбіжностей, який призводить до розв'язання агресії проти Союзної держави".

До навчань на території Білорусі залучили близько 12 800 осіб – 2500 російських і до 50 казахстанських військовослужбовців. Також до 350 одиниць бронетанкової техніки – близько 140 танків; близько 110 одиниць артилерії та РСЗВ; понад 30 літаків і вертольотів. На території Росії залучили 400 білоруських військовослужбовців і більше ніж 30 одиниць бойової техніки.

Треті важливі військові навчання, проведені Російською Федерацією, – командно-штурмові навчання на території Південного військовому окрузі (ПдВО) за участі сотень одиниць озброєння, включно з танками Т-62МВ, які відбувалися у жовні. Південний військовий округ проходить біля кордону з материковою Україною та знаходиться на окупованій території України в Криму. Бєлєсков каже, що як і органи управління, так і солдати в полі отримали відповідні навички.

Сьогоднішню концентрацію військ я не рахую, адже певне переміщення військ є, але тренувань як таких нема, вони нічого не відпрацьовують,

– каже Бєлєсков.

За словами фахівця, найсерйозніші навчання України – стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля – 2021", які є традиційними та проводяться у вересні щороку. Він каже, що це аналог російських щорічних стратегічних командно-штабних навчань, де відпрацьовуються дії створення та застосування угруповання військ, відбиття російської агресії.

Навчання "Об’єднані зусилля – 2021". Навчання ЗСУ / Фото – Генштаб ЗСУ

Це відбувалося одразу на низці полігонів з залученням майже 13 тисяч осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки. До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань було залучено військові підрозділи 15 країн, серед них – 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери.

Український військовий / Фото – Міноборони України

Бєлєсков каже, що також відпрацьовували дії та в степовій Україні, окремо на Львівщині – інструкторсько-методичні заняття. Такі серйозні заняття проводили у травні цього року на Рівненському загальновійськовому полігоні та на полігоні "Широкий лан", каже експерт.

Мета заходу – показати нові форми та методи дій підрозділів різних родів військ, сил і видів, які застосовуються за єдиним замислом. Це – об’єднана підготовка, яка складається з міжвидової та міжродової складових. Участь у заняттях бере керівний склад військових частин, з’єднань та органів військового управління Збройних Сил, зокрема командири бойових бригад.

На тих і на тих навчаннях відпрацьовувалися, наприклад, формування батальйону тактичних груп, використання сучасного озброєння на кшталт ПТРК Javelin та Bayraktar,

– зазначає Бєлєсков.

Яку військову допомогу отримала Україна у 2021 році

За словами Бєлєскова, найбільш значна військова допомога, яку отримала Україна, – це партія безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2. Завдяки безпілотникам Bayraktar TB2 Військово-морські сили (ВМС) отримають ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного та Азовського морів, можливість ураження надводних та наземних об’єктів супротивника високоточними засобами.

В Україну прибув перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 / Фото – Ukrainian Military Pages

Також Україна цьогоріч отримала два катери класу типу "Island". Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярди доларів, яку США надали Україні з 2014 року, вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО.

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Також була партія допомоги на 60 мільйонів доларів, яку оголосили, коли президент України Володимир Зеленський був у Вашингтоні. США надали медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження. Сполучені Штати Америки в рамках пакету військової допомоги передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет.

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В Україні також запустять серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів. Виробництво розгорнуть на Шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу Укроборонпрому.

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