Графіки діятимуть у всіх регіонах: як вимикатимуть світло 9 грудня
- В усіх регіонах України 9 грудня будуть вимикати електроенергію.
- Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак на енергооб'єкти.
У вівторок, 9 грудня, в Україні знову вимикатимуть світло. Заходи обмеження електроенергії діятимуть у всіх областях.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як будуть вимикати світло 9 грудня?
У вівторок, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
В Укренерго вкотре нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.
Також графіки обмеження потужності теж будуть діяти з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Чому світла більше вночі, ніж вдень?
Енергетики пояснили, що вночі набагато менше споживання. Після опівночі більшість промисловості та офісів не працюють і люди сплять.
Вказується, що менше навантаження на енергосистему – менше необхідності вимикати.
Водночас вранці та ввечері люди активно користуються побутовими приладами, і навантаження значно збільшується.