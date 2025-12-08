Укр Рус
8 грудня, 18:25
2

Графіки діятимуть у всіх регіонах: як вимикатимуть світло 9 грудня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В усіх регіонах України 9 грудня будуть вимикати електроенергію.
  • Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак на енергооб'єкти.

 

У вівторок, 9 грудня, в Україні знову вимикатимуть світло. Заходи обмеження електроенергії діятимуть у всіх областях.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як будуть вимикати світло 9 грудня?

У вівторок, 9 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

В Укренерго вкотре нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг.

Також графіки обмеження потужності теж будуть діяти з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Чому світла більше вночі, ніж вдень?

  • Енергетики пояснили, що вночі набагато менше споживання. Після опівночі більшість промисловості та офісів не працюють і люди сплять.

  • Вказується, що менше навантаження на енергосистему – менше необхідності вимикати.

  • Водночас вранці та ввечері люди активно користуються побутовими приладами, і навантаження значно збільшується.