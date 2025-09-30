"Містична атмосфера": як Карпати другий день поспіль засипає снігом
- У Карпатах випав перший сніг, температура знизилася до -4°С, і синоптики попереджають про можливі нічні заморозки.
- На Україну насувається антициклон "Petralilly", що принесе сонячну, але морозну погоду з заморозками до -3°С.
Вже другий день поспіль Карпати засипає снігом. На горі Піп Іван та Чорногорі – морози та хурделиці.
Синоптики попереджають про похолодання та можливі нічні заморозки у низинних районах Карпат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.
Яка погода у Карпатах зараз?
30 вересня на горі Піп Іван випав перший сніг. Синоптики зафіксували зниження температури до -3°С, туман та хмарність.
Рятувальники звертаються до туристів із проханням утриматись від походів у гори через негоду.
Як зазначає співробітник обсерваторії Василь Фіцак, на Чорногорському хребті панує особлива "містична" атмосфера.
Температура сягає -4°С, а північний вітер дме зі швидкістю 2–3 метрів на секунду.
Якої далі чекати погоди українцям?
- За прогнозами синоптика Віталія Постриганя на Україну насувається потужний антицклон "Petralilly", він принесе сонячну, проте морозну погоду. Можливі заморозки до -3.
- Жителі Київщини, Рівненщини, Львівщини та Волинської області вже помітили відчутне похолодання. Мешканці фіксують заморозки.
- Синоптики спрогнозували, що ця осніь буде значно теплішою за попередні. Можливе "бабине літо".