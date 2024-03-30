Чому зволікання Заходу зі зброєю великої дальності для України критичні: в ISW пояснили

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що нестача фінансування через затримку допомоги Заходу стримує українські сили на фронті. Це змушує нашу державу вести стратегічну оборону.

Олександр Сирський стверджує, що наразі не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій. Тому Україна вживає всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. Зокрема, наразі триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій.

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Змушує Україну вести стратегічну оборону

У звіті ISW повідомляється, що Олександр Сирський заявив, що стратегічна оборона є логічною, враховуючи дефіцит військової техніки в України, і зазначив, що Україна не може планувати операції через невизначеність щодо умов військової допомоги Заходу.

За його словами, значна перевага російських військ в особовому складі, потужні російські авіаудари та нестача українських артилерійських снарядів дозволили російським військам прорвати українську оборону та захопити Авдіївку.

Головнокомандувач ЗСУ переконаний, що українські сили могли б успішно захистити Авдіївку, якби вони мали достатньо артилерійських боєприпасів і протиповітряної оборони в цьому районі. Він також зазначив, що Україна намагається пом'якшити дефіцит живої сили шляхом посилення прифронтових підрозділів.

Атаки на енергетику

В Інституті вивчення війни зазначили, що нова російська модель ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях є значним поворотом і ескалацією Росії проти України, оскільки раніше таких активних спроб ворога не фіксували.

США та європейські країни як і раніше не бажають надавати Україні матеріальні засоби, які можуть виявитися значущими в оперативному чи стратегічному відношенні та сприяти значним наступальним зусиллям України через побоювання російської ескалації або помсти,

– йдеться у звіті.

Однак рішення західних держав обмежити обороноздатність України, намагаючись впоратися з ескалацією, не завадили Росії розгорнути війну проти України.

Ба більше, наша держава веде стратегічну оборону, а не наступ, який може серйозно загрожувати російським позиціям на окупованій території України або ж у Росії.

Ризики через відправку ATACMS знизилися

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун заявив, що надання ATACMS Україні більше не є таким ризикованим, як було раніше. Тобто воно більше не призведе до так званої "ескалації війни".

Росія з 2022 року заявляла, нібито передача Україні ATACMS перетне "червоні лінії", бо радіус дії цього озброєння дозволяє націлити його на Москву. Однак ці "лінії" стають все більш розмитими. Ще з осені лунають чутки, нібито США відправляють невелику кількість далекобійних ракет в Україну.