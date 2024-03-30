Почему промедление Запада с оружием большой дальности для Украины критичны: в ISW объяснили

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что недостаток финансирования из-за задержки помощи Запада сдерживает украинские силы на фронте. Это заставляет наше государство вести стратегическую оборону.

Александр Сырский утверждает, что сейчас нельзя игнорировать любую информацию о подготовке врага к наступательным действиям. Поэтому Украина принимает все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. В частности, сейчас продолжается большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций.

Смотрите также Россияне захватили Тоненькое, продвижение к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Заставляет Украину вести стратегическую оборону

В отчете ISW сообщается, что Александр Сырский заявил, что стратегическая оборона является логичной, учитывая дефицит военной техники в Украине, и отметил, что Украина не может планировать операции из-за неопределенности относительно условий военной помощи Запада.

По его словам, значительное преимущество российских войск в личном составе, мощные российские авиаудары и недостаток украинских артиллерийских снарядов позволили российским войскам прорвать украинскую оборону и захватить Авдеевку.

Главнокомандующий ВСУ убежден, что украинские силы могли бы успешно защитить Авдеевку, если бы они имели достаточно артиллерийских боеприпасов и противовоздушной обороны в этом районе. Он также отметил, что Украина пытается смягчить дефицит живой силы путем усиления прифронтовых подразделений.

Атаки на энергетику

В Институте изучения войны отметили, что новая российская модель ударов по украинским дамбам и гидроэлектростанциям является значительным поворотом и эскалацией России против Украины, поскольку ранее таких активных попыток врага не фиксировали.

США и европейские страны по-прежнему не желают предоставлять Украине материальные средства, которые могут оказаться значимыми в оперативном или стратегическом отношении и способствовать значительным наступательным усилиям Украины из-за опасений российской эскалации или мести,

– говорится в отчете.

Однако решение западных государств ограничить обороноспособность Украины, пытаясь справиться с эскалацией, не помешали России развернуть войну против Украины.

Более того, наше государство ведет стратегическую оборону, а не наступление, которое может серьезно угрожать российским позициям на оккупированной территории Украины или в России.

Риски из-за отправки ATACMS снизились

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун заявил, что предоставление ATACMS Украине больше не является таким рискованным, как было раньше. То есть оно больше не приведет к так называемой "эскалации войны".

Россия с 2022 года заявляла, якобы передача Украине ATACMS пересечет "красные линии", потому что радиус действия этого вооружения позволяет нацелить его на Москву. Однако эти "линии" становятся все более размытыми. Еще с осени ходят слухи, якобы США отправляют небольшое количество дальнобойных ракет в Украину.