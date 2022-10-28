"Зміцнює розкол у міжнародному суспільстві": колишній депутат Держдуми Росії пояснив цілі Путіна
Глава Кремля Владімір Путін докорінно змінив свою публічну риторику. Водночас так само змінилися його заяви щодо можливого застосування ядерної зброї.
На сьогодні Росія намагається сформувати коаліцію "дружніх" держав навколо себе і поглибити розкол на міжнародній арені. Про це 24 каналу розповів колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.
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Путін змінив риторику
Політик зазначив, що раніше Путін виступав як консервативний політик і більше звертався до міжнародних правил, а в останні 3 – 4 місяці він більше розмовляє "мовою лівих" про неолібералізм, глобалізацію тощо.
Я вважаю, що він намагається створити певну "групу підтримки" в країнах Латинської Америки та Африки. Це, звичайно ж, не працює, але це нам підказує, куди він намагається рухатися і як він хоче зміцнювати розкол у міжнародній спільноті,
– пояснив ексдепутат Держдуми Росії.
За його словами, наразі поки невідомо, чи братиме Путін участь у саміті G20 в Індонезії, але це міг бути для нього важливим майданчиком для своїх поглядів і формування якоїсь коаліції.
"Дуже цікаво, що саме він говорив про ядерну зброю. Путін говорив, що він не буде використовувати ядерну зброю в Україні, тому що в цьому немає потреби. Це, мовляв, не дозволить досягти ані політичних, ані воєнних завдань. Це насправді дуже оптимістично", – додав Пономарьов.
На його думку, це може означати трансформацію його усвідомлення, що він нічого цим не досягне.
Як змінилася риторика Путіна: дивіться відео
Що робитиме далі Кремль
Політик вказав, що попри все, Путін продовжуватиме шантажувати Україну і Захід ядерною зброєю.
Він ще не все зробив у цьому напрямку – я очікую певних навчань щодо ядерної зброї. Путін також може підірвати ядерний заряд на Новій Землі, чи у Чорному морі – щоб продемонструвати свою рішучість і наявність цієї зброї,
– переконаний Пономарьов.
Він впевнений, що Росія, найімовірніше, все-таки не наважиться використовувати ядерну зброю, як і будь-яку іншу зброю масового ураження, позаяк це перетворить Путіна з керівника "хоч і поганої, але легітимної держави" на міжнародного злочинця і терориста.
"Через це на нього розпочнуть полювання і він не зможе літати навіть по території Росії, тому що це для нього буде небезпечно. Американці та британці можуть просто ракетою його вбити", – резюмував опозиціонер.
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Путінська промова у Валдаї: що відомо
- 27 жовтня російський диктатор Владімір Путін виступив з промовою на сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Він вкотре відзначився низкою цинічних заяв, з яких можна виділити 2 головні тези.
- Путін розпочав промову із традиційних звинувачень у бік Заходу. На його думку, не російські окупанти, а саме Захід, зробив низку кроків на загострення війни в Україні.
- Щобільше, диктатор звинуватив Захід у розпалюванні конфліктів на Тайвані та в інших регіонах, у продовольчій кризі, а також руйнуванні газопроводів "Північний потік". Крім того, на думку Путіна, Захід нібито взяв і просто собі "прикарманив" російські резерви.
- Очільник Кремля під час промови згадав про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані та обурився цим. Ймовірно, побоюється, що його може спіткати така сама доля.
- Диктатор розповів про своє бачення "традиційних цінностей". За його словами, це не фіксоване склепіння постулатів, а основа світової цивілізації. Згадав Путін і про ЛГБТ, адже у Росії заперечують право людини на гендер.
- Насамкінець диктатор видав, що намагався порозумітися із Заходом, однак буцімто отримав відмову в співпраці. Він абсурдно закликав "жити дружно, вести діалоги та зміцнювати довіру".
- Останнім часом здоров'я Путіна викликає все більше запитань. Під час свого звернення диктатор часто кашляв та виглядав кволо.