ATACMS, які передали Україні, можуть містити касетні боєприпаси

Вівторок 17 жовтня приніс історичні новини для України. Сполучені Штати Америки передали ракети ATACMS, які вже успішно застосували.

На ракети ATACMS чекали дуже довго. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 17 жовтня підтвердив їхнє використання.

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Які ракети отримала Україна

Є різні моделі ракет ATACMS. Джерела The New York Times стверджують: ATACMS, передані Україні, містять касетні боєприпаси – менші бомби, які можуть завдавати шкоди на великій території.

На ATACMS дуже чекали, оскільки ці ракети – далекобійні. І хоча їх уважають ракетами малої дальності, вони можуть дістати окуповані території і пришвидшити їхню деокупацію.

Відомо, що дальність цих ракет також різна: вона може сягати 300 кілометрів, але, за деякими даними, Україна отримала ракети дальністю 160 кілометрів.

Характеристики ракет ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Як бачимо, касетні боєприпаси також згадано.

У соцмережах публікують карту України, на якій видно, куди можуть долетіти надані нам ракети.



Куди можуть дістати ATACMS / Фото "Скринька Пандори"

Джерела The Washington Post також говорять про касетні боєприпаси та називають дальність наданих нам ракет як 160 кілометрів. Видання пише, що ATACMS дасть Україні новий імпульс для контрнаступу та дозволить дістати росіян глибоко в тилу.

У чому переваги ATACMS

Ракети ATACMS досить точні, маневрені (змінюють свою траєкторію під час польоту) та дуже швидкі. Щоб запустити їх, не потрібні винищувачі – а це важливо для України. Достатньо реактивної системи залпового вогню, в той час як для запуску інших ракет потрібна авіація.

Росіянам нема що їм протиставити – хіба що передислокувати свої підрозділи. В Офісі президента вважають, що надання цієї зброї відкриє нову главу у російсько-українській війні, де на нашому боці буде беззаперечна перевага.

24 Канал зібрав деталі про модифікації ракет ATACMS. Детально про характеристики зброї читайте у статті "Могли уразити вертольоти росіян у Бердянську: що відомо про ракети ATACMS, які отримала Україна".

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Що відомо про касетні боєприпаси