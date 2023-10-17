ATACMS, которые передали Украине, могут содержать кассетные боеприпасы
Вторник 17 октября принес исторические новости для Украины. Соединенные Штаты Америки передали ракеты ATACMS, и их уже успешно применили.
Ракеты ATACMS ждали очень долго. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 октября подтвердил их использование.
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Какие ракеты получила Украина
Есть разные модели ракет ATACMS. Источники The New York Times утверждают: ATACMS, переданные Украине, содержат кассетные боеприпасы – более маленькие бомбы, которые могут наносить ущерб на большой территории.
ATACMS очень ждали, поскольку эти ракеты – дальнобойные. И хотя их считают ракетами малой дальности, они могут достать оккупированные территории и ускорить их деоккупацию.
Известно, что дальность этих ракет тоже разная: она может достигать 300 километров, но, по некоторым данным, Украина получила ракеты дальностью 160 километров.
Характеристики ракет ATACMS / Инфографика 24 Канала
Как видим, кассетные боеприпасы также упомянуты.
В соцсетях публикуют карту Украины, на которой видно, куда могут долететь предоставленные нам ракеты.
Куда могут достать ATACMS/ Фото "Скринька Пандори"
Источники The Washington Post также говорят о кассетных боеприпасах и называют дальность предоставленных нам ракет как 160 километров. Издание пишет, что ATACMS даст Украине новый импульс для контрнаступления и позволит достать россиян глубоко в тылу.
В чем преимущества ATACMS
Ракеты ATACMS достаточно точные, маневренные (изменяют свою траекторию во время полета) и очень быстрые. Чтобы их запустить, не нужны истребители – а это важно для Украины. Достаточно реактивной системы залпового огня, в то время как для запуска других ракет требуется авиация.
Россиянам нечего им противопоставить – разве что передислоцировать свои подразделения. В Офисе президента считают, что предоставление этого оружия откроет новую главу в российско-украинской войне, где на нашей стороне будет неоспоримое преимущество.
24 Канал собрал детали о модификации ракет ATACMS. Подробно о характеристиках оружия читайте в статье "Могли поразить вертолеты россиян в Бердянске: что известно о ракетах ATACMS, которые получила Украина".
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Что известно о кассетных боеприпасах
- ООН осуждает использование этого оружия, ведь после взрыва снаряды охватывают очень большую площадь.
- Международные партнеры Украины долго колебались, давать ли нашему государству кассетные боеприпасы. Алексей Резников, когда был в должности министра обороны, заверил: Украина будет соблюдать определенные правила при использовании "кассеток". В частности, их не будут использовать в городах – поскольку радиус поражения велик, а также на территории России – только для деоккупации территорий Украины.