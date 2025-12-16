Януковичу присудили 15 років ув'язнення за втечу та держзраду: вирок набув законної сили

Вирок четвертому президенту України Віктору Януковичу набув законної сили. Його засуджено до 15 років позбавлення волі за кількома статтями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про вирок Януковичу?

Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги сторони захисту та залишив без змін вирок Подільського районного суду Києва. Згідно з вироком, Віктора Януковича засуджено до 15 років позбавлення волі.

Таке покарання, згідно з оприлюдненою інформацією, колишньому президенту присудили за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства.

При цьому йому призначено покарання за сукупністю вчинених злочинів, у тому числі державної зради та пособництва Росії у веденні проти України агресивної війни, за які він вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24.01.2019 був засуджений до 13 років позбавлення волі,

– ідеться у повідомленні.

Також набув чинності вирок ексзаступнику начальника УДО Костянтину Кобзарю. Йому призначили покарання у вигляді 10 років ув'язнення за організацію незаконного переправлення через кордон і дезертирство.

Які деталі відомі?

Прокурори довели, що 23 лютого 2014 року Віктор Янукович у змові з тодішнім керівником Служби безпеки президента та за участі російських представників незаконно покинув країну повітряним шляхом.

Разом із ним через кордон переправили щонайменше 20 осіб з близького оточення та співробітників УДО. Політ відбувався поза офіційними пунктами пропуску, гелікоптери доправили втікачів до Єйська в Росії.

Зрештою його доправили до аеродрому "Гвардійське" в Криму, після чого він ухвалив рішення залишити Україну за сприяння росіян, і закликав військовослужбовців УДО, які його охороняли, дезертирувати й виїхати.

Частина співробітників держохорони разом із ним морем залишила Севастополь, після чого на службу в Україну не повернулася. Увесь маршрут втечі територією контролювали російські спецслужби й військові.

Що цьому передувало?