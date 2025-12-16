Януковичу присудили 15 лет заключения за побег и госизмену: приговор вступил в законную силу
- Виктору Януковичу присудили 15 лет заключения за государственную измену и организацию незаконной переправки лиц через границу, приговор вступил в законную силу после отклонения апелляций.
- Прокуроры доказали, что Янукович сбежал из Украины в 2014 году с помощью российских представителей, переправив не менее 20 человек через границу не на официальных пунктах пропуска.
Приговор четвертому президенту Украины Виктору Януковичу вступил в законную силу. Он приговорен к 15 годам лишения свободы по нескольким статьям.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Что известно о приговоре Януковичу?
Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Подольского районного суда Киева. Согласно приговору, Виктора Януковича приговорен к 15 годам лишения свободы.
Такое наказание, согласно обнародованной информации, бывшему президенту присудили за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству.
При этом ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества России в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24.01.2019 был приговорен к 13 годам лишения свободы,
– говорится в сообщении.
Также вступил в силу приговор экс-заместителю начальника УГО Константину Кобзарю. Ему назначили наказание в виде 10 лет заключения за организацию незаконной переправки через границу и дезертирство.
Какие детали известны?
Прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года Виктор Янукович в сговоре с тогдашним руководителем Службы безопасности президента и при участии российских представителей незаконно покинул страну воздушным путем.
Вместе с ним через границу переправили не менее 20 человек из близкого окружения и сотрудников УГО. Полет происходил вне официальных пунктов пропуска, вертолеты доставили беглецов в Ейск в России.
В конце концов его доставили на аэродром "Гвардейское" в Крыму, после чего он принял решение покинуть Украину при содействии россиян, и призвал военнослужащих УГО, которые его охраняли, дезертировать и уехать.
Часть сотрудников госохраны вместе с ним морем покинула Севастополь, после чего на службу в Украину не вернулась. Весь маршрут побега по территории контролировали российские спецслужбы и военные.
Что этому предшествовало?
Напомним, в сентябре Виктор Янукович записал обращение. Он заявил, что хоть был противником вступления в НАТО, но всегда вел Украину в Евросоюз, но западные страны якобы пренебрежительно относились к Украине.
К слову, недавно Печерский районный суд города Киева признал виновным в госизмене бывшего премьер-министра Николая Азарова. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.