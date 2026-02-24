Вдома чекають онуки: як 55-річний "Дід" став на захист України

У 2-їй Галицькій бригаді Нацгвардії служить 55-річний Ярослав Бондар. Побратими з повагою називають його Дідом.

За плечима у "Діда" чимало боїв на Донбасі. Історію нацгвардійця розповідають у Західному ОТО НГУ.

Дивіться також Віддавати території ніхто не буде, якщо не буде наказу, – командувач Нацгвардії України

Як 55-річний Ярослав захищає Україну?

До повномасштабного вторгнення Ярослав не був пов'язаний із військом Мав лише базові знання, які отримав під час строкової служби. Попри це, навесні 2022 року чоловік вирішив захищати свій дім і приєднався до Нацгвардії.

Ярослав каже, що побратими цінують його не лише за досвід, а й за вміння підтримати словом. Під час одного з обстрілів він разом із товаришем зазнав поранень. Вони надали одне одному першу допомогу, але Ярослав помітив, що побратим починає втрачати віру. Тоді, розповідає військовий, довелося пустити в хід гумор і красномовство, щоб підбадьорити друга – і це спрацювало.

Ярослав Бондар воює у складі 2-ої Галицької бригади / Фото Західне ОТО НГУ

Свій позивний "Дід" він спершу сприйняв із подивом. Під час злагодження в новому підрозділі хтось звернувся до "діда", і лише згодом Ярослав зрозумів, що йдеться про нього. Відтоді цей позивний за ним закріпився – як знак поваги до старшого товариша.

Серед фронтових історій Бондар згадує і кумедний випадок: під час затишшя він вибіг із позиції на поле бою та приніс побратиму, у якого було день народження, "подарунок" – трофейний ворожий гранатомет, який згодом став у пригоді в бою.

Ярослав говорить, що тримається в строю заради дітей і онуків. Його мета – зробити все можливе, щоб наступним поколінням не довелося жити у війні.

Ярослав Бондар пішов захищати Україну навесні 2022 року: дивіться відео

Історії інших українців, які пішли воювати