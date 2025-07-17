Завдяки цьому вдалося зірвати масований ворожий штурм. Про це український воїн розповів у коментарі 24 Каналу.

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Що відомо про українського аеророзвідника, який зміг зірвати плани росіян?

"Чеснок" виявив росіян і це допомогло українським піхотинцям вчасно підготуватись до бою, а артилеристам влучними пострілами уразити противника. У підсумку гвардійці втримали позиції.

Військовий розповідає, що обрав позивний "Чеснок", тому що безкомпромісний і чесний. А також тому, що раніше працював на кухні. Натомість нацгвардійцем вирішив стати, оскільки має сміливість та мужність.

"Чеснок" разом з побратимами на службі / Фото, надані 24 Каналу

Навесні 2022 року Марат вивіз родину з охопленого війною Сіверськодонецька і мобілізувався до лав 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. У зв'язку з тим, що до війни чоловік працював кухарем у ресторані, то й у війську його відправили на кухню.

Проте "Чеснок" хотів бити ворога, тому незабаром знайшов для себе нове покликання в управлінні дронами. Тепер гвардієць один із тих, хто бачить росіян першим. Він – оператор безпілотних літальних апаратів, його дрони – очі української піхоти на полі бою.

Історія українського аеророзвідника "Чеснока": відео, надане 24 Каналу

Гвардієць пояснює, що полювати на окупантів і передавати їхні координати – дуже важливо, адже вони нерідко намагаються підійти до українських позицій, і не хотілося, щоб з нашими хлопцями там щось трапилось. Він додає, що найскладніші моменти, коли ворог ховається в тумані. Тоді на передовій робота аеророзвідників неоціненна.

На Донбасі часто на світанку стоїть густий туман. Якось чергував в один із таких ранків. Видимість майже нульова. Тільки злетів – бачу щось не те. Крадуться росіяни. Під прикриттям туману пробралися ближче до наших позицій. Їх було дуже багато, аж кишіло. Це була спроба застати наших зненацька,

– згадує "Чеснок".

Він додає, що тоді екіпаж операторів спрацював чітко. Їм вдалося вчасно помітити ворога і передати точні координати. За мить вже працювали артилеристи й оператори FPV-дронів. Сектор накрили снаряди, міни та бойові безпілотники. Бій був жорсткий, але російська атака захлинулась.

"Чеснок" зазначає, що сам родом зі сходу України та бачив, що росіяни зробили з його містом. Саме тому він бореться і прагне повернути своє.

Український боєць ділиться планами на мирні часи та каже, що після перемоги мріє літати вже не над полем бою, а над весіллями, щоб знімати щастя, а не війну. Натомість зараз "Чеснок" продовжує виконувати бойові завдання поблизу Покровська.

Він точно знає, за що воює: його рідний Сіверськодонецьк в руїнах і думка про це спонукає військового до подальшої боротьби.